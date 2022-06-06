Вода у побережья Калининградской области прогреется не скоро

Ученые Атлантического отделения Института океанологии им. Ширшова РАН рассказали, что вода в Балтийском море у калининградского побережья прогреется лишь к концу июля.
Комфортное значение морской воды, по мнению экспертов, это +23 градуса.
«Обычно вода в Калининградской области прогревается до комфортных +22–23 градусов в конце июля, этому способствует безветренная жаркая погода», – прокомментировали ученые.
Сообщается также, что в 2021 году температура воды в море была выше, чем на курортах Черного моря. В этом году навряд ли ситуация повторится из-за того, что май и начало июня были достаточно холодными. Сейчас температура держится в пределах +15 градусов. Спасатели не рекомендуют заходить в море, если вода холоднее +18 градусов.