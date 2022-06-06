Вода у побережья Калининградской области прогреется не скоро

Сообщается также, что в 2021 году температура воды в море была выше, чем на курортах Черного моря. В этом году навряд ли ситуация повторится из-за того, что май и начало июня были достаточно холодными. Сейчас температура держится в пределах +15 градусов. Спасатели не рекомендуют заходить в море, если вода холоднее +18 градусов.