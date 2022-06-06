Названы самые «пушкинские» регионы России

«А города и регионы, которые традиционно ассоциируются с жизнью и наследием Александра Сергеевича, заняли в рейтинге отнюдь не верхние строчки. Так, Санкт-Петербург и Ленинградская область заняли 77-е и 78-е места соответственно, а Москва и Московская область оказались практически в самом конце рейтинга», — заявила эксперт мониторингового центра Вера Дубко.