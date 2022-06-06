Где в Краснодаре можно будет искупаться

С наступлением теплых дней гостей и жителей Краснодара манит к воде и интересует, где можно искупаться. «ФедералПресс» узнал о водоемах в черте города.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«К концу июня планируем завершить разработку единой концепции благоустройства Карасунских прудов. Все работы будем выполнять с максимальным сохранением существующих зеленых насаждений. Проекты благоустройства каждого водоема обсудим с жителями»,

— сообщил мэр Андрей Алексеенко.

В мае он анонсировал создание пляжа в станице Старокорсунской, но тогда местные жители раскритиковали идею из-за отдаленности от города и страха купаться в грязной воде.

Несколько лет назад в Краснодаре функционировала зона для отдыха с купанием на Затоне. Жители и гости города могли пользоваться лежаками и бассейнами, в 2020 году началась пандемия, и пляж закрыли.