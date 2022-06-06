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24 минуты назад

Где в Краснодаре можно будет искупаться

РИА "ФедералПресс"

С наступлением теплых дней гостей и жителей Краснодара манит к воде и интересует, где можно искупаться. «ФедералПресс» узнал о водоемах в черте города.

Где в Краснодаре можно будет искупаться
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«К концу июня планируем завершить разработку единой концепции благоустройства Карасунских прудов. Все работы будем выполнять с максимальным сохранением существующих зеленых насаждений. Проекты благоустройства каждого водоема обсудим с жителями»,

— сообщил мэр Андрей Алексеенко.

В мае он анонсировал создание пляжа в станице Старокорсунской, но тогда местные жители раскритиковали идею из-за отдаленности от города и страха купаться в грязной воде.

Несколько лет назад в Краснодаре функционировала зона для отдыха с купанием на Затоне. Жители и гости города могли пользоваться лежаками и бассейнами, в 2020 году началась пандемия, и пляж закрыли.

На данный момент в администрации Краснодара отмечают, что официальных пляжей для купания в городе нет. Кроме того, в Краснодарском крае продолжает действовать масочный режим.

Отдых в России,Андрей Алексеенко,
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