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1 час назад

Эксперт рассказала о популярных направлениях Подмосковья для любителей гастротуризма

Вечерняя Москва

Московская область становится все более привлекательным регионом для любителей гастрономического туризма. О нескольких популярных направлениях для таких путешествий рассказала эксперт в области гастрономического туризма Амалия Акопова.

Названы популярные направления для гастротуризма
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Она отметила, что в регионе расположено большое количество интересных гастрономических объектов.

«Например, возьмем Коломну, где есть музеи калача и коломенской пастилы. И коломенская пастила стала настоящим брендом – узнаваемым и далеко за пределами округа. То же самое касается и калача. Так что если кто-то отправляется в Коломну – всем советую попробовать»,

— отметила она в комментарии «Радио 1».

Она также порекомендовала обратить внимание на некоторые подмосковные усадьбы. Так, можно посетить усадьбу Шахматово, где поддерживаются кулинарные традиции Марии Андреевны Бекетовой, тети Александра Блока. По ее тетради с рецептами были восстановлены старинные блюда, которые предлагают гостям усадьбы для дегустации.

Кроме того, есть усадьба Ивана Тургенева Мураново. Здесь можно попробовать так называемые «мурановские вафли».

Акопова добавила, что точкой притяжения для любителей гастротуризма является и Сергиев Посад. Здесь можно найти заведения общественного питания на любой вкус. Также она посоветовала посетить сырный фестиваль, который ежегодно проходит в Истре.

30 мая губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе поток туристов летом 2022 года может увеличиться на 15–20 процентов. По его словам, важно рассказать людям об интересных местах в Московской области.

Отдых в России,Андрей Воробьев,
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