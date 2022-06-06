Попасть в Крым на поезде станет легче

Поезд в Крым начнет ходить шесть раз в неделю. Об этом сообщает «Гранд Сервис Экспресс».

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«Поезд №373/374 сообщением Симферополь – Смоленск и вагоны беспересадочной группы Белгород – Симферополь будут курсировать через день»,

– говорится в сообщении.

Поезд будет останавливаться также в Краснодаре. Вместо трех раз в неделю он будет ходить шесть, чтобы туристы могли добраться до моря. Но запустят его только 26 июня.

С 8 июня будут запущены поезда Петербург – Феодосия, с 12 июня – Астрахань – Симферополь и Кисловодск – Симферополь с сообщением через день, а с 13 июня – ежедневный маршрут Москва – Феодосия. Долететь до Крыма на самолете нельзя до 12 июня 2022 года из-за ограничений. Возможно, и после этой даты запреты будут продлены.