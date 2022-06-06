Как на Мальдивах? Лучшие пляжи Крыма

Все большее количество россиян в этом году выбирает для отпуска внутренние направления. Для пляжного отдыха многие предпочитают Крым. Рамблер расскажет, какие пляжи в Крыму считаются лучшими и, по мнению туристов, даже готовы сравниться с пляжами топовых мировых курортов.

Фото: Дмитрий Бредихин/ Google Maps Дмитрий Бредихин/ Google Maps

Коса Беляус

Александр Шинкаревский/vk.com

Ближайшим к косе крупным городом является Евпатория. Добраться до нее будет удобнее всего от посёлка Черноморское на машине или общественном транспорте (около 20 км) или села Знаменское (3-5 км). Туристы, посетившие это место, называют пляж косы Беляус крымскими Мальдивами - кристально чистая вода и светлый песок делают это сравнение не таким уж и удивительным.

Единственное, что стоит учесть: на косе довольно ветрено и мало мест, где можно скрыться от палящего солнца. Потому солнцезащитные крема и зонты будут очень кстати.

Глубина моря здесь небольшая, потому вода как правило очень быстро прогревается.

Пляж "Майами"

Соцсети

Пляж, который отдыхающие прозвали "Майами" или "Баунти", находится в малонаселенном поселке Оленевка, в который теперь стремятся многие туристы. Большинство едут в поселок как раз из-за желания отдохнуть в этом "райском уголке" - пляж славится своим белым песком и лазурным чистейшим морем.

Помимо шикарного вида, плюсом пляжа является хорошо развитая инфраструктура и множество развлечений как водных, так и на самой прибрежной зоне. По вечерам в туристический летний сезон на пляже проходят дискотеки. Для отдыха с детьми вы найдете здесь тоже большое количество вариантов для развлечений.

Генеральские пляжи

YaDasha/wikipedia.org

Генеральскими пляжами называют многочисленные небольшие бухты, окруженные скалами. Азовское море здесь чистое и теплое. Эти места идеальны для отдыха с палатками. Пляжи песчано-ракушечные, природа чистая, но дикая - это к слову о том, что инфраструктура в этих местах не развита, потому едой, водой и всем необходимым стоит запастись заранее. Зато, именно поэтому, эти пляжи прекрасно подходит для уединенного отдыха - туристов здесь мало даже в летный туристический сезон.