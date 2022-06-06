За что могут оштрафовать на российских пляжах

Отправляясь на пляж, не стоит забывать, что это общественное место, где действуют определенные правила. За нарушение можно поплатится не только испорченным отдыхом, но и весьма внушительной суммой. О том, как не попасть впросак и не облегчить свой кошелек на несколько купюр, читайте в материале «Рамблера».

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Автомобиль на пляже

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Заезжать на автомобиле на пляж запрещено официально: в Водном кодексе РФ есть об этом соответствующая статья. Поэтому на побережье озера, реки или моря оставлять машину не стоит. Выбирайте специально оборудованные места для парковки. Даже если стоянка платная, надо понимать, что в случае, если вам предъявят штраф, придется расстаться с более внушительной суммой. За данное правонарушение предусмотрен штраф в размере от 3000 до 5000 рублей. К слову, если вам придет в голову вымыть автомобиль у реки, озера или моря, советуем от этой мысли отказаться. Либо приготовить еще от 3000 до 5000 рублей.

Курение и алкоголь

Курение и распитие спиртных напитков запрещено в общественных местах. Пляжи к ним также относятся. Нарушитель данного правила может быть оштрафован на сумму от 500 до 2000 рублей. Если курильщика «застукают» на детской площадке пляжа, штраф увеличится до 3000-4000 рублей. Чтобы предаться пагубной привычке, необходимо искать специально отведенные для курения места. Что касается спиртных напитков, то есть вероятность получить штраф не только за их распитие на пляже, но и за нахождение возле водоема в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Обнажение

Чрезмерное обнажение на пляже, как правило, не приветствуется. Особенно, если рядом отдыхают люди с детьми. Находиться на пляже топлесс официально не запрещено, но данный поступок могут легко приравнять к мелкому хулиганству (такие случаи были зафиксированы) и оштрафовать на сумму от 500 до 1500 рублей. Если же «обнаженка» будет еще более откровенной (особенно при детях), нарушителю могут вменить развратные действия, оштрафовать на внушительную сумму (до 300 000 рублей), а в некоторых случаях даже лишить свободы. Рисковать не стоит, если очень хочется совершенно обнажиться, есть смысл поискать специальные нудистские пляжи.

Костер

Разводить огонь на пляжах строго запрещено, в противном случае вам грозит штраф до 5000. Шашлыки придется покупать в ближайших кафе и ресторанах: чаще всего даже на мангалах самостоятельно на берегах озер, рек и морей их жарить не разрешается.