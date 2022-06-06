Пляжи Приморья попали под проверку: где можно купаться

Более 50 пляжей Приморья проверят перед началом купального сезона. Специалисты уже назвали пять мест, где можно будет купаться в этом году.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Разрешения на массовый отдых уже получили пляж «Чайка» (Амурский залив), база отдыха «Морской берег» (бухта Муравьиная), и три бухты в Хасанском районе – Рисовая, Троица и Баклан. В Министерстве ГОЧС отметили, что данные объекты соответствуют всем требованиям безопасности.