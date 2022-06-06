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2 часа назад

Ростуризм подготовил больше ста автомобильных туристических маршрутов по России

Мир новостей

Так, можно отправиться на машине по Золотому кольцу, Карелии, Кольскому полуострову, Крыму, Северному Кавказу, Сибири, Уралу и т. д. Можно запланировать большое автопутешествие на лето или поехать в выходные посмотреть ближайшие города и достопримечательности.

Ростуризм подготовил больше ста автомобильных туристических маршрутов по России
Фото: Мир новостейМир новостей

Как рассказала глава ведомства Зарина Догузова, Ростуризм занимается не только разработкой удобных и интересных автомаршрутов, но и их обустройством, используя программ грантов.

Также она уточнила, что в РФ уже имеется несколько востребованных «брендовых» направлений для поездок на автомобиле. Это Золотое кольцо, дорога между Москвой и Петербургом или маршрут в сторону Черного моря.

Догузова также обратила внимание, что некоторые дороги включены в мировые рейтинги. К примеру, одной из самых красивых автодорог в мире считается Чуйский тракт на Алтае. В этом году, кстати, исполняется 100 лет с момента присвоения ему статуса трассы государственного значения.

Вера Сергеева.

Фото: Pixabay.com

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