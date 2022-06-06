Подарки из Вологодской области: список для туриста

В России начался отпускной сезон. В этом году ряд заграничных направлений стал недоступен, но для туристов есть много вариантов туров по стране. Так, в Вологодской области можно отдохнуть на природе, посмотреть достопримечательности и побывать в сказочной вотчине Деда Мороза. Туристы рассказывают, что область является интересным регионом и с точки зрения гастрономического туризма. А значит, можно будет не только попробовать новые блюда, но и привезти местные деликатесы к себе домой и угостить родных и близких. Также Вологодская область знаменита своим кружевом. «ФедералПресс» выяснил, какие еще подарки можно привезти из Вологодчины.

Вкусные подарки

Видео дня

Нельзя не упомянуть о молочной продукции, которую производят в регионе. Она давно славится отличным качеством. Речь идет и о молоке, и о сливочном масле, и о мороженом. Однако привезти все это с собой будет достаточно сложно. Исключение, пожалуй, можно сделать для сгущенки. Например, на сайте Сухонского завода молочных продуктов предлагают целых пять вариантов продукта. Есть даже сгущенка со вкусом кофе и какао.

Недавно специалисты Ассоциация туроператоров России (АТОР) отметили, что пастила из Вологды становится настоящим открытием для туристов. Действительно, продукт пользуется большой популярностью. При его приготовлении не используют красители и консерванты. Кроме того, продукт легко можно транспортировать. Производством пастилы в регионе занимается «Вологодская мануфактура». На сайте компании уточняют, что создают уникальный продукт, который не имеет аналогов в регионе.

Кроме сгущенки и пастилы из региона можно привезти варенье, желе и различные конфеты. Такие вкусные сувениры отправил своей внучке Асе губернатор Олег Кувшинников. Видео глава региона опубликовал на странице в социальной сети «ВКонтакте». Девочка поделилась своей любовью к конфетам в виде «шишечек». ЗАО «Кондитерская фабрика» производит подобные сладости, а также зефир и другие конфеты.

К слову, посылку, похожую на ту, которую собрал губернатор, может отправить любой желающий. Ее можно отправить даже себе, если вдруг путешествие на Вологодчину пока не намечается. Идея таких посылок принадлежит вологодским предпринимателям. Ее можно купить на вологодском маркетплейсе «Сделано на Вологодчине» или на площадках известных интернет-магазинов.

Кроме сладостей из Вологодской области можно привезти черную икру. Дело в том, что в областном центре работает «Вологодская осетровая компания».

Вологодское кружево и изящные сувениры

Однако Вологодчина отличается не только вкусными и качественными продуктами питания. Из области можно привезти и несъедобные сувениры. Одним из самых популярных является вологодское кружево. Данное изделие уже давно ассоциируют с регионом. Именно мастерицы в вологодских компаниях в совершенстве освоили эту методику. Вологодское кружево создается с помощью специальных палочек (коклюшек) и (чаще всего) льняных ниток. В Вологодской области есть несколько компаний, которые производят кружево. В Вологде расположена кружевная фабрика «Северные узоры». Компания следует традиции школы вологодского кружевоплетения. Изделия производят вручную. Стаж некоторых сотрудников организации доходит до 50 лет. Также кружево производит фабрика «Снежинка». В компании отмечают, что сейчас совмещают работу молодых художников-модельеров и опытных кружевниц и создают уникальные и современные изделия. К слову, кроме салфеток, скатертей и воротничков из Вологодской области можно привезти кружевную бижутерию. Она станет действительно оригинальным сувениром.

В области также находится Великоустюгский завод «Северная чернь», который изготавливает украшения и аксессуары из серебра. В компании отмечают, что сохраняют трехсотлетние традиции искусства чернения по серебру. Все изделия делают вручную. Компания выпускает около 2 тыс. наименований изделий из серебра 925 пробы. В том числе можно купить предметы сервировки, украшения и аксессуары. Также в Вологодской области производят финифть. Речь идет об искусстве росписи по эмали. Так мастерская «Вологодская финифть» предлагает уникальные изделия ручной работы.

Новогодние подарки в любое время года

На Вологодчине также находится вотчина Деда Мороза. Из Великоустюгского района можно привезти сувениры, которые в любое время года напомнят о новогоднем путешествии. Можно купить елочные игрушки, миниатюрные елочки, отправить письмо или открытку прямо из чертогов Деда Мороза.