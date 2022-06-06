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52 минуты назад

Москва стала самым популярным направлением для путешествий в июньские праздники

runews24.ru

Самым популярным направлением для поездок на июньские праздники стала российская столица. Большинство путешественников, которые запланировали поездки на поезде в длинные июньские выходные, поедут в Москву. Это выяснили в ходе исследования, которое провёл сервис поездок и путешествий Туту. ру.

Какой город стал самым популярным в июньские праздники
Фото: runews24.rurunews24.ru

Исследователи проанализировали билеты, которые были куплены весной на период с 9 по 12 июня. Выяснилось, что для путешествия в столицу России оформлены 21,6% из них. В Санкт-Петербург доля билетов равна 12,7%.

Затем идут Анапа, туда выкупили 3,1% билетов и Краснодар с 3%. На пятом месте разместились Адлер, Ростов-на-Дону и Симферополь. В июньские выходные туда поедут 2,4% путешественников.

Кроме того, в топ-20 популярных железнодорожных направлений на 9-12 июня по России вошли Воронеж, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Саратов, Самара, Нижний Новгород, Новороссийск, Новосибирск, Тюмень, Ярославль.

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