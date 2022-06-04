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1 час назад

Как теперь летают самолеты в Сочи

Мира Маркина

В Росавиации 4 июня сообщили, что режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 12 июня. Самолеты сейчас не летают в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиаперевозчикам рекомендуют перевозить пассажиров через аэропорт города Сочи. Как теперь туда летают самолеты, рассказываем в материале "Рамблера".

Как теперь летают самолеты в Сочи
Фото: UnsplashUnsplash

Попасть в Сочи сейчас не проблема. По направлению запущены регулярные рейсы на ежедневной основе. Однако теперь время в пути значительно увеличилось. Полет занимает около четырех часов десяти минут из Москвы и около пяти часов из Санкт-Петербурга. Дело в том, что сейчас самолеты делают большой круг перед тем, как приземлиться в аэропорту Адлера. Это видно по маршрутам из Flightradar24.

Скриншот

Теперь на рейсе в Сочи пассажиры пролетают над территорией Казахстана - городами Атырау и Актау на берегу Каспийского моря.

Стоимость билетов на начало июня начинается от 3600 рублей с вылетом из Москвы 6 июня. Такой ценник у авиакомпании "Победа". "Уральские авиалинии" предлагают билеты стоимостью от 4000 рублей. Средняя цена на перелет в начале лета - 5-6 тысяч рублей.

Отдых в России,Уральские авиалинии,Авиакомпания "Победа",Росавиация,
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