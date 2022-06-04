Как теперь летают самолеты в Сочи

В Росавиации 4 июня сообщили, что режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 12 июня. Самолеты сейчас не летают в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиаперевозчикам рекомендуют перевозить пассажиров через аэропорт города Сочи. Как теперь туда летают самолеты, рассказываем в материале "Рамблера".

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Попасть в Сочи сейчас не проблема. По направлению запущены регулярные рейсы на ежедневной основе. Однако теперь время в пути значительно увеличилось. Полет занимает около четырех часов десяти минут из Москвы и около пяти часов из Санкт-Петербурга. Дело в том, что сейчас самолеты делают большой круг перед тем, как приземлиться в аэропорту Адлера. Это видно по маршрутам из Flightradar24.

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Теперь на рейсе в Сочи пассажиры пролетают над территорией Казахстана - городами Атырау и Актау на берегу Каспийского моря.