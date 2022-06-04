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46 минут назад

Бассейны и пляжи начали открываться в столичных парках

Москва24иещё 2

Бассейны и пляжи откроются этим летом в зонах отдыха, подведомственных столичному департаменту культуры. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Бассейны и пляжи начали открываться в столичных парках
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Так, в парке "Фили" уже открылись понтонные бассейны, вода в которые подается из Москвы-реки, предварительно пройдя очистку и подогрев. Рядом с ними расположены кафе, а также площадки для игры в мини-футбол и волейбол.

А в комплексе "The Баssейн", расположенном в парке "Сокольники", с середины июня горожане смогут не только поплавать, но и сыграть в настольный теннис, покачаться на качелях. В обоих случаях посещение платное.

Также в "Сокольниках", у Путяевского пруда, до конца августа работает зона отдыха с песчаным пляжем.

Отдохнуть на пляже можно и в парке "Терлецкая дубрава" у Восточного Терлецкого пруда. Купаться тем не менее там нельзя.

Другие пляжи доступны для москвичей в ландшафтном парке "Митино" у Пенягинского пруда, в парке "Северное Тушино" на берегу Химкинского водохранилища, там же работает зона отдыха "Покровский берег".

Еще три зоны отдыха у воды находятся в Лианозовском парке, в парках "Красная Пресня" и "Борисовские пруды".

Тем, кто желает искупаться, следует посетить пляж "Левобережье" у Химкинского водохранилища. Там работают кафе, детские и спортивные площадки.

Горожане могут отдохнуть на лежаках под теневыми навесами. А в детском парке имени Прямикова в Таганском районе Москвы около фонтана работает водно-песочная площадка для детей.

Отдых в России,Правительство Москвы,
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