Что посмотреть в Великом Новгороде за один день

Во всех исторических справочниках вы наверняка прочитаете, что Великий Новгород – «отец городов русских». Он действительно был построен раньше многих из них – в те времена, когда и России-то не было. Именно в Великом Новгороде сохранилось большое число зданий-свидетелей древних времен, посетить которые может любой желающий. Предлагаем вместе с «Рамблером» построить маршрут по этому славному городу.

Фото: Paramonov/wikimedia.org Paramonov/wikimedia.org

Начать прогулку по Великому Новгороду можно с Софийской площади, примыкающей к Кремлевскому парку. Она носит еще одно название – площадь Победы, данное ей после Великой Отечественной войны. Это место редко пустует. К праздникам на площади возводят сцену и трибуны, открывают ярмарку.

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На этой площади находится Музей изобразительных искусств. Посетить его стоит ради картин Шишкина, Куинджи, Петрова-Водкина, Венецианова и других известных художников. Слышите дивную музыку? Это памятник Рахманинову, стоящий слева от Софийской площади.

Кстати, в Великом Новгороде есть «Карта гостя Руси Новгородской» — единый билет, позволяющий посетить более 50 музеев и других объектов города, а также получить весомую скидку на некоторые туристические услуги. Такой «вездеход» обойдется туристу в 500 рублей.

От площади предлагаем идти к Кремлевскому парку. Гуляя по нему, можно обойти кремль с внешней стороны и увидеть все-все его башни. Кстати, наблюдательный турист заметит, что они по форме разные. Все дело в том, что кремль возводился долго, со временем башни перестраивались. Изначально их было 12, а сейчас осталось всего девять! Три обрушились в разное время. Местные жители отмечают: гулять у кремля приятно не только днем, но и в сумерках.

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Сам кремль называют еще Детинцем. Крепость из красного кирпича окружена рвом с одной стороны и рекой – с другой. Как раз у нее, рядом со звонницей Софийского собора, есть подъем на ту часть стены, откуда новгородцы защищали город, а также возможность пройти сквозь несколько башен кремля.

За кремлевскими стенами прячутся главные новгородские достопримечательности — Исторический музей, Грановитая палата, руины Владычного двора, филармония, церковь Андрея Стратилата и Вечный огонь. Их тоже можно обойти, если вы располагаете временем.

Обязательно рекомендуем посетить Софийский собор. В его стенах хранится икона «Знамение» Пресвятой Богородицы, которую верующие считают чудотворной. Также обратите внимание при посещении на крест с голубем перед алтарем. Согласно легенде, птица окаменела, увидев зверства, которые творили опричники Грозного на этой земле.

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В звоннице Софийского собора есть смотровая площадка и небольшая выставка колоколов.

Настроение созерцательное? Отправляйтесь на прогулку к озеру Ильмень на катере. Причал находится немного ниже стен кремля.

Покидая кремль и парк, вы выйдете к пешеходному мосту, в народе прозванным «горбатым». Он ведет к Ярославову дворищу. Кроме церквей здесь интересно осмотреть аркаду гостиного двора, на месте которой некогда был большой рынок.

Великий Новгород – это не только памятники старины. Чтобы убедиться в этом, отправляйтесь в Академический театр драмы имени Ф. М. Достоевского (на Великой улице, в дом №14). К архитектурному воплощению храма искусств приложил руку Андрей Макаревич в бытность свою студенческую.

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