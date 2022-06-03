Названы российские курорты с подешевевшей арендой жилья

Долгосрочная аренда квартир в Анапе и Сочи за год (с мая 2021 года по май 2022-го) подешевела на 16,7 и 23 процента соответственно. Такие данные назвали аналитики «Авито Недвижимости» в своем исследовании, пишет РБК.

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Специалисты выяснили, что помимо квартир в Сочи стало намного дешевле арендовать загородные дома — за год средняя ставка уменьшилась на 40 процентов. «Это может быть связано с тем, что ввиду увеличения спроса на российский туризм арендодатели начали видеть больше выгоды в краткосрочной аренде и сдавать квартиры посуточно», — пояснил руководитель направлений долгосрочной аренды и коммерческой недвижимости «Авито Недвижимости» Тимур Зайцев.

Однако в целом на курортах Краснодарского края долгосрочная аренда жилья за год в среднем подорожала на 41 процент — сейчас квартиру в регионе можно снять в среднем за 22 тысячи рублей в месяц. Краткосрочная аренда, по данным аналитиков, тоже подорожала — рост показателей составил 20 процентов по сравнению с маем 2021-го. Сейчас жилье на сутки можно снять в среднем за 2000 рублей.

Рост цен отметили и на загородные дома — аренда таких объектов в Краснодарском крае выросла на 40 процентов за год, до 28 тысяч рублей в месяц. В «Авито» повышение ставок на все типы размещения объясняют повышенным спросом.