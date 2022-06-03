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3 часа назад

Мистические места России, куда едут пощекотать нервы

Мира Маркина

Россия – кладезь живописных мест, но порой туристы ищут не просто пейзажи, а загадочные и даже пугающие места, вокруг которых ходят легенды. Таких в стране тоже огромное множество. Подробнее о некоторых из них – в материале "Рамблера".

Мистические места России, куда едут пощекотать нервы
Фото: Александр Байдуков/wikipedia.orgАлександр Байдуков/wikipedia.org

Город мертвых в Даргавсе (Северная Осетия)

Kabis212/wikipedia.org

Этот совсем небольшой город состоит из некрополей и находится неподалеку от поселения Даргавс. Ученые сходятся во мнении, что некрополи возвели около 700 лет назад.

По легенде (которая туристов совсем не пугает), тот, кто зайдет в мертвый город, живым не выйдет или проживет очень недолго. Согласно другой легенде, в некрополь уходили больные холерой, чтобы не заражать здоровых жителей деревень. Подтверждение тому – обнаруженные в сидящем положении останки.

Танцующий лес на Куршской косе (Калининградская область)

AdobeStock

На первый взгляд лес на Куршской косе выглядит необычно, но явно не устрашающе. Однако если включить фантазию, острые ощущения обеспечены.

В 1960-х косу начали засаживать для укрепления дюн, и через какое-то время люди заметили, что деревья странно растут –изгибаются в разные стороны, словно танцуют. В связи с этим возникла легенда о девушке, живущей на Куршской косе, в которую влюбился самбийский князь.

Девушка играла на арфе и издавала настолько невероятные звуки, что даже деревья пустились в пляс. Говорят, что если стоять в танцующем лесу в ветреную погоду, можно услышать звуки арфы.

Соловецкие острова (Архангельская область)

Алексей Задонский/wikipedia.org

Архипелаг из шести больших и сотни маленьких островов пользуется у туристов особой популярностью. В частности, из-за того, что многие ощущают в этом месте необычную энергетику. Кроме того, путешественников привлекают лабиринты из камней, выложенные по спирали.

Считается, что их предназначение – ловить умершие души и помогать им с переходом в мир иной. По словам туристов, побывавших на островах, ближе к центру каменных спиралей находятся белесые тени, вид которых вызывает тревогу.

Помимо этого, Соловки известны тем, что в XX веке здесь находилась одна из самых жестоких тюрем ГУЛАГа.

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