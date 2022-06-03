Мистические места России, куда едут пощекотать нервы

Россия – кладезь живописных мест, но порой туристы ищут не просто пейзажи, а загадочные и даже пугающие места, вокруг которых ходят легенды. Таких в стране тоже огромное множество. Подробнее о некоторых из них – в материале "Рамблера".
Этот совсем небольшой город состоит из некрополей и находится неподалеку от поселения Даргавс. Ученые сходятся во мнении, что некрополи возвели около 700 лет назад.
По легенде (которая туристов совсем не пугает), тот, кто зайдет в мертвый город, живым не выйдет или проживет очень недолго. Согласно другой легенде, в некрополь уходили больные холерой, чтобы не заражать здоровых жителей деревень. Подтверждение тому – обнаруженные в сидящем положении останки.
На первый взгляд лес на Куршской косе выглядит необычно, но явно не устрашающе. Однако если включить фантазию, острые ощущения обеспечены.
В 1960-х косу начали засаживать для укрепления дюн, и через какое-то время люди заметили, что деревья странно растут –изгибаются в разные стороны, словно танцуют. В связи с этим возникла легенда о девушке, живущей на Куршской косе, в которую влюбился самбийский князь.
Девушка играла на арфе и издавала настолько невероятные звуки, что даже деревья пустились в пляс. Говорят, что если стоять в танцующем лесу в ветреную погоду, можно услышать звуки арфы.
Архипелаг из шести больших и сотни маленьких островов пользуется у туристов особой популярностью. В частности, из-за того, что многие ощущают в этом месте необычную энергетику. Кроме того, путешественников привлекают лабиринты из камней, выложенные по спирали.
Считается, что их предназначение – ловить умершие души и помогать им с переходом в мир иной. По словам туристов, побывавших на островах, ближе к центру каменных спиралей находятся белесые тени, вид которых вызывает тревогу.
Помимо этого, Соловки известны тем, что в XX веке здесь находилась одна из самых жестоких тюрем ГУЛАГа.