Топ-3 лучших места для летнего отдыха с детьми в России

В России можно найти множество красивых мест, где удастся отлично провести летний отпуск с детьми. И, если вам надоели толпы людей на краснодарских пляжах, то в этой подборке вы сможете найти подходящее место для отдыха. "Рамблер" расскажет о трех лучших местах для летнего отпуска с детьми в 2022 году.

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Карелия

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Карелия считается одним из самых красивейших регионов нашей страны. Она славится своей необычайно величественной северной природой, прозрачными озерами, памятниками прошлого и многими другими достопримечательностями, которые были сотворены не людьми.

Вместе с детьми вы можете отправиться на экскурсию ко второму по величине водопаду Европы — Кивач, а также посетить древний остров Валаам, Онежское озеро и самый первый российский курорт — Марциальные воды.

Минеральные воды

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В этом месте и родители, и дети смогут себе найти дело по душе. Пока взрослые будут заниматься оздоровлением своего организма, младшие могут, как провести время с ними, так и отправиться на экскурсию по значимым местам курортного города. Кроме этого, детей можно сводить в конный клуб, парки аттракционов, музеи.

Но если вы всей семьей все же хотите заняться оздоровлением, то стоит отправиться в один из санаториев Кавказских минеральных вод, которые больше напоминают швейцарские курорты.

Азовское море

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Отдых на Азовском море семьям с детьми особенно придется по вкусу, ведь, по сравнению с Черным морем, это более бюджетный вариант. Кроме этого, Азовское море — мелкое, его средняя глубина составляет всего семь метров, и на пляжах нет громких развлечений.

Один из самых популярных курортных городов — Ейск. В нем можно найти массу развлечений для любого возраста, например, Крокодиловый каньон, дельфинарий, океанариум, водные аттракционы.