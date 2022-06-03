Названы самые популярные города для путешествий с детьми у россиян

Самыми популярными направлениями для путешествий летом с детьми названы Москва, Сочи и Санкт-Петербург. Об этом стало известно из результатов исследования сервиса OneTwoTrip, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, большинство россиян запланировали этим летом отправиться в Москву (доля бронирований авиабилетов составила 21,6 процента). В Сочи полетят 18,1 процента клиентов сервиса — популярность города выросла на 56 процентов по сравнению с прошлым годом. На третьем месте Санкт-Петербург: северную столицу выбрали 8,8 процента туристов.

Также путешественники заинтересовались перелетами в Махачкалу (доля составила 6,2 процента). В Симферополь оформлено 4,1 процента заказов, в Минеральные Воды — 3,7 процента, в Калининград — 3,3 процента, в Уфу — 2,5 процента. Замыкают список самых привлекательных для семейного отдыха авианаправлений Екатеринбург (туда решили отправиться два процента туристов) и Новосибирск (1,5 процента).

В списке популярных железнодорожных направлений для летних путешествий в тройку лидеров вошли Москва (18,5 процента), Санкт-Петербург (10,2 процента) и Сочи (6,8 процента). Следом идет Анапа — сюда совершили бронирования 5,3 процента семей, Краснодар — 2,9 процента, Симферополь — 2,6 процента, Новороссийск — 2,3 процента, Ростов-на-Дону — 2,2 процента, Лазаревское — 1,7 процента и Казань — 1,5 процента.