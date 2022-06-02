Россияне смогут купить билеты на поезда в Крым

Российским туристам рассказали, какие билеты на дополнительные поезда в Крым еще остались в продаже. Об этом сообщается на портале TourDom.ru.

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Благодаря новым поездам из Санкт-Петербурга в Феодосию, которые дополнительно запустят с 8 июня, у туристов стало больше возможностей купить билеты. Свободные места на 8 число можно найти на верхних купейных (от 8,5 тысячи рублей) и плацкартных полках (5,7 тысячи рублей). На 20 июня у путешественников есть выбор из мест на нижних полках в плацкарте, на 28 июня — в купе (от 12,5 тысячи рублей).

Дефицит мест наблюдается на поездах, следующих из Санкт-Петербурга в Евпаторию, билеты можно найти только начиная с 21 июля: верхние полки в плацкарте (от 4,8 тысячи рублей) и в купе (от 12 тысяч рублей). Такая же ситуация и на составах до Севастополя — свободные варианты есть только с 26 июля. Запланировать поездку с размещением на нижней полке плацкарта можно только с 15 августа.

Тем не менее широкий выбор билетов есть на поездах Астрахань — Симферополь, которые будут ходить с 14 июня. Нижние места в плацкарте обойдутся путешественникам от 3,2 тысячи рублей, в купе — от 5,8 тысячи. Дешевле получится уехать из Кисловодска — от 2,1 и 3,8 тысячи рублей за размещение в плацкарте и в купе соответственно.

«Так же легко можно приобрести билеты на новый поезд из Адлера в Симферополь, который идет около 18 часов. Проезд в плацкарте предлагается за 2,5 тысячи рублей, в купе — за пять тысяч рублей. Правда, все полки верхние. Нижние появляются в продаже начиная с июля»,

— уточнили в TourDom.ru.