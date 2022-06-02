Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+29° в 
USD 61.58EUR 64.91
Войти в почту
3 часа назад

Туристов приглашают в новосибирские санатории: что посмотреть

РИА "ФедералПресс"

Больше 30 санаториев и баз отдыха встретят туристов летом на берегу Обского моря в Новосибирской области. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Туристов приглашают в новосибирские санатории: что посмотреть
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

В Новосибирской области летом 2022 года туристов будут принимать семь санаторно-курортных организаций и 26 баз отдыха на берегу Обского моря. Эти объекты для гостей подготовили при поддержке правительства региона.

Действующие санатории «Золотой берег», «Сибиряк», «Рассвет», «Crona Medical&Spa Hotel» и другие на берегу Обского моря в Новосибирске предлагают гостям лечебно-оздоровительные программы, вкусную еду, высокий уровень сервиса, комфорт и разноплановый досуг, пляжный отдых.

Для путешественников летом будут работать базы отдыха возле водохранилища – парк-отели «Хвоя», «Борвиха Hotel & SPA», комплекс отдыха «Старая пристань», базы отдыха «Усть-Алеус», «Бердская заимка» и «На камнях», яхт-клубы «Аквалэнд» и «Royal Marine».

Заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова рассказала, что с начала 2022 года в регионе начала действовать новая государственная программа «Развитие туризма в Новосибирской области». Основные меры поддержки для развития туризма в регионе – муниципальные субсидии и гранты предпринимателям.

11 мая закончили принимать заявки на конкурс по предоставлению грантов. Предпринимателям выделят суммы до трех миллионов рублей, чтобы они создавали объекты туризма, обустраивали инфраструктуру, покупали туристское и гостиничное оборудование, разрабатывали турмаршруты и развивали проекты цифрового туризма.

Предприниматели региона представили больше 100 проектов. Половина из них касается создания новых точек притяжения на берегу Обского водохранилища. Итоги конкурса подведут в конце июня. Власти планируют поддержать не меньше 20 проектов.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что разработки молодых ученых Новосибирской области поддержали деньгами.

Отдых в России,Анна Павлова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители