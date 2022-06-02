Окрестности Сочи, где дешевле жить

Сочинский район на побережье Черного моря очень большой, но наибольшей популярностью у туристов пользуется пляжный Адлер, откуда можно доехать до Красной поляны, а также сам Сочи. В этих районах развита инфраструктура, много кафе и магазинов, но также здесь всегда большое количество туристов, а цены соответствуют заграничным курортам. Туроператоры рекомендуют присмотреться к окрестностям Сочи, где отдых более размеренный и спокойный. О том, где дешевле всего жить — в материале “Рамблера”.

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Дагомыс

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Туристический поселок расположен в нескольких километрах от города Сочи, но не пользуется большой популярностью у туристов, поэтому здесь редко увидишь толпы путешественников. Гостиницы здесь в несколько раз дешевле, а до города можно добраться на автобусе или электричке. Здесь есть два городских пляжа, оборудованных необходимой инфраструктурой. Кроме того, в Дагомысе расположены не только отели и гостевые дома, но и санатории, поэтому, если вам надо пройти необходимые процедуры, поселок точно подойдет вам для отдыха.

Из Дагомыса удобно путешествовать в горы: к лесам и водопадам, поэтому смело бронируйте экскурсии и отправляйтесь дышать горным воздухом. Если вы планируете тихий отдых на природе и у моря, то Дагомыс идеально вам подойдет.

Мацеста

Тихий курортный поселок Мцеста расположен между Сочи и Адлером. Именно здесь расположена одна из исторических достопримечательностей Краснодарского края — дача Сталина. В Мацесте удобно жить тем, кто планирует посещать туристические места в горах. Отсюда легко добраться до Орлиных скал, а также до водопадов в Агурском ущелье. Летом здесь очень красиво, хоть и пляжный отдых в Мацесте не так сильно развит, как в других районах, здесь есть вся нужная инфраструктура.

Если соберетесь жить в Мацесте, то лучше выбирать гостевые дома с собственной кухней. Так как кафе и ресторанов тут мало, можно готовить самостоятельно, а это значит, что вы сможете еще больше сэкономить на путешествии.

Лоо