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1 час назад

Названы самые подешевевшие направления для отдыха в России летом

Lenta.ru

Эксперты сервиса бронирования жилья Tvil.ru назвали отечественным путешественникам самые подешевевшие направления России для предстоящего летнего отпуска. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Самые дешевые направления для отдыха в России летом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, лидером среди направлений с наибольшим снижением цен на жилье стало село Окуневка в Крыму — стоимость проживания в отелях снизилась на 52 процента (1,1 тысячи рублей в сутки) по сравнению с предыдущим годом. Второе и третье места заняли Нижний Новгород и Тамань, где размещение для туристов летом обойдется дешевле на 51 и 45 процентов и составит 3,1 и 3,4 тысячи рублей соответственно.

В топ-10 подешевевших внутрироссийских направлений также вошли озеро Банное в Башкирии (3,2 тысячи рублей за ночь), Суздаль (4,1 тысячи), Железноводск (1,9 тысячи), Элекмонар на Алтае (5,8 тысячи рублей), Таганрог (2,7 тысячи), Углич (3,6 тысячи) и село Ломоносов в Ленинградской области (2,9 тысячи). Ранее в июне аналитики назвали направления России с самыми подешевевшими авиабилетами на летний сезон — снижение цен составило от 16 до 41 процента. Так, наибольшее падение стоимости наблюдается на билеты по маршруту Санкт-Петербург — Якутск.

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