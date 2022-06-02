Самые дешевые направления для отдыха в России летом

Так, лидером среди направлений с наибольшим снижением цен на жилье стало село Окуневка в Крыму — стоимость проживания в отелях снизилась на 52 процента (1,1 тысячи рублей в сутки) по сравнению с предыдущим годом. Второе и третье места заняли Нижний Новгород и Тамань, где размещение для туристов летом обойдется дешевле на 51 и 45 процентов и составит 3,1 и 3,4 тысячи рублей соответственно.