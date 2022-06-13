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2 часа назад

Почти море: где можно отдохнуть в окрестностях Питера

Даша Краснова

Россияне решили не тратить деньги на заграничные поездки до тех пор, пока ситуация не уляжется. Все внимание туристов направлено на города России. Про курорты Краснодарского края всем известно, а вот про курорты северной столицы многие забывают. "Рамблер" расскажет, где можно отдохнуть в окрестностях Питера.

Почти море: где можно отдохнуть в окрестностях Питера
Фото: unsplashunsplash

Сестрорецк

Даже сегодня в Сестрорецке можно найти отголоски тех времён, когда он был популярным городом-курортом и средоточием дачной жизни. Предлагаем убедиться, что тут хорошо в любое время года. Час на электричке — и вы уже бродите среди вековых дубов, сидите в беседке Шаляпина и изучаете модель первой подводной лодки.

Комарово

В Комарово действительно можно отправиться на недельку: в поселке между Финским заливом и Щучьим озером хорошо гулять и есть что посмотреть.

Кронштадт

Боевые корабли, оборонительные сооружения, невысокие дома и тихие улочки. Кажется, Кронштадт объединил в себе спокойствие и дух великой истории. Практически всё здесь связано с морем и говорит об истории ВМФ. Рассказываем, что нужно обязательно увидеть.

Сиверский

Располагающийся в Сиверском музей «Дачная столица» уже говорит сам за себя: в былые времена в посёлке отдыхало около 40 000 дачников ежегодно. Бывали здесь и знаменитые писатели: Салтыков-Щедрин, Блок, Ахматова, Репин. Художник Шишкин нашёл тут вдохновение для нескольких своих картин. В чём же секрет этого магического притяжения? Давайте выясним!

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