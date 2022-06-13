Почти море: где можно отдохнуть в окрестностях Питера

Россияне решили не тратить деньги на заграничные поездки до тех пор, пока ситуация не уляжется. Все внимание туристов направлено на города России. Про курорты Краснодарского края всем известно, а вот про курорты северной столицы многие забывают. "Рамблер" расскажет, где можно отдохнуть в окрестностях Питера.

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Сестрорецк

Даже сегодня в Сестрорецке можно найти отголоски тех времён, когда он был популярным городом-курортом и средоточием дачной жизни. Предлагаем убедиться, что тут хорошо в любое время года. Час на электричке — и вы уже бродите среди вековых дубов, сидите в беседке Шаляпина и изучаете модель первой подводной лодки.

Комарово

В Комарово действительно можно отправиться на недельку: в поселке между Финским заливом и Щучьим озером хорошо гулять и есть что посмотреть.

Кронштадт

Боевые корабли, оборонительные сооружения, невысокие дома и тихие улочки. Кажется, Кронштадт объединил в себе спокойствие и дух великой истории. Практически всё здесь связано с морем и говорит об истории ВМФ. Рассказываем, что нужно обязательно увидеть.

Сиверский