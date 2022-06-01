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37 минут назад

В Ростуризме назвали минимальную цену за путевку по стране

Диана Товсепова

У туроператоров можно найти путевки в разные регионы страны на любой вкус и кошелек. Об этом сообщает Ростуризм на своем официальном сайте.

В Ростуризме назвали минимальную цену за путевку по стране
Фото: PixabayPixabay

В ведомстве рассказали, сколько стоят туры в разные уголки России. Так, стоимость пятидневных туров с завтраком по Золотому кольцу начинается от 21 тысячи рублей с человека. Отдохнуть неделю вдвоем в Краснодарском крае с питанием можно за 30-40 тысяч рублей.

Цены на туры в Северную столицу начинаются от 10 тысяч рублей с человека. В стоимость в входит перелет, проживание и завтраки.

«Туры в Сочи на неделю с перелетом стартуют от 29 тыс. рублей на двоих (базовая цена – без питания). В санатории Татарстана или Калининградской области можно найти предложения на лето от 44-49 тыс. рублей за двоих за неделю, включая перелет и питание», — сказано в сообщении Федерального агентства по туризму.

В Ростуризме напомнили, что по популярным южным направлениям на лето запущены дополнительные поезда. В Крым будут отправляться в два раза больше поездов, а в Краснодарский край и Ростовскую область объемы перевозки вырастут на 15%.

Ранее мы писали о том, как вернуть деньги за несостоявшийся тур.

Отдых в России,Ростуризм,
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