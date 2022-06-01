Куда бесплатно сходить в Петербурге

Сделать свое путешествие в Санкт-Петербург незабываемым можно совершенно бесплатно. Как? Читайте в новой статье “Рамблера”.

Послушать музыку

Видео дня

Если вы никогда не слышали органную музыку вживую, можно сделать это в Санкт-Петербурге, не заплатив при этом ни рубля. В этом городе есть несколько церквей, в которых регулярно проводятся концерты, а репертуар состоит из композиций Баха, Моцарта, Чайковского, Хубера и Брамса.

Католический храм Святого Станислава (ул. Союза Печатников, 22)

Церковь Святой Марии (концерты проводятся каждую субботу по адресу ул. Большая Конюшенная, 8А)

Лютеранский приход Святого Михаила (музыку можно послушать каждую среду по адресу — Средний проспект Васильевского острова, 18/3-я линия, 32) Адреса, пароли, явки:

Попробовать новый навык

Путешествие в город на Неве наверняка запомнится, если вы попробуете свои силы, например, в изобразительном искусстве. Так в молодежном клубе “Ровесник” по вторникам и четвергам проводятся мастер-классы по рисованию акварелью, гуашью, пастелью и карандашами. Подробности вы можете узнать по телефону клуба и по адресу: ул. Маршала Блюхера, 14.

А в молодежном центре “Среда” ждут тех, кто давно мечтал попробовать занятия йогой, но никак не решался сделать первый шаг. Находится он по адресу Большая Пушкарская, 32а.

Заняться танцами экспромтом можно, отправившись на Стрелку Васильевского острова. Там каждый день в хорошую погоду танцуют сальсу, бачату, хастл, буги-вуги, танго, бальные и исторические танцы.

Увидеть необычное

Если вы интересуетесь интерьерным дизайном или хотите понять, что он вообще из себя представляет, приходите в галерею Bulthaup. Здесь посетители могут найти мебель и предметы декора как от мировых брендов, так и от малоизвестных дизайнеров. Бонус: на территории Bulthaup часто проводят тематические выставки, концерты и лекции. Адрес – ул. Большая Конюшенная, 2.

В Музее истории фотографии вы сможете совершить путешествие в прошлое. Каждый зал его оформлен в виде определенной локации. Так посетители могут попасть в ателье модного петербургского фотографа, который творил в XIX веке или перенестись в коммунальную квартиру, где живет любитель фотографии-ленинградец. Все это находится на улице Профессора Попова в доме №23.