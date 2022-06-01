Перечислены четыре удивительных места для селфи в России

Эксперты сервиса по бронированию отелей рассказали россиянам о том, где можно сделать удивительные селфи. Подробности опубликовали на Bronevik.com.
Это крупный рукотворный карьер глубиной более 500 метров и диаметром 1,2 километра. Именно словом «трубка» – «мир» специалисты называют месторождения, богатые залежами ценной руды. Сейчас добычу не ведут, шахту не используют.
Гигантская гора бордового цвета возвышается на территории Богдинско-Баскунчакского заповедника посреди степи. Она имеет необычный оттенок из-за высокой концентрации металов в почве.
Известное живописное место в мире, которое имеет две особенности: это остров в острове и вулкан в вулкане одновременно. Он входит в список «Ста чудес России». Туристы отмечают, что с северо-восточной части открываются лучшие виды на достопримечательность. Именно с этого ракурса получаются шикарные фотографии.
Он представляет собой часть одноименного горного парка Рускеала, появился на месте раскопок рудников еще во времена правления Екатерины II. Из недр каньона добывали мрамор для отделки Исаакиевского собора и Эрмитажа. Со временем карьер наполнился водой.
Напомним, свыше 85 % продаж турпакетов за лето приходится на Турцию и Россию. Аналитики АТОР заявляют, что у некоторых компаний количество проданных путевок за рубеж уменьшилось на 70 %.