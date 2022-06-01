Перечислены четыре удивительных места для селфи в России

Эксперты сервиса по бронированию отелей рассказали россиянам о том, где можно сделать удивительные селфи. Подробности опубликовали на Bronevik.com.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Алмазная шахта «Мир» в Якутии

Это крупный рукотворный карьер глубиной более 500 метров и диаметром 1,2 километра. Именно словом «трубка» – «мир» специалисты называют месторождения, богатые залежами ценной руды. Сейчас добычу не ведут, шахту не используют.

Гора Большой Богдо в Астрахани

Гигантская гора бордового цвета возвышается на территории Богдинско-Баскунчакского заповедника посреди степи. Она имеет необычный оттенок из-за высокой концентрации металов в почве.

Вулкан Креницына на Курильских островах

Известное живописное место в мире, которое имеет две особенности: это остров в острове и вулкан в вулкане одновременно. Он входит в список «Ста чудес России». Туристы отмечают, что с северо-восточной части открываются лучшие виды на достопримечательность. Именно с этого ракурса получаются шикарные фотографии.

Мраморный каньон Рускеала в Карелии

Он представляет собой часть одноименного горного парка Рускеала, появился на месте раскопок рудников еще во времена правления Екатерины II. Из недр каньона добывали мрамор для отделки Исаакиевского собора и Эрмитажа. Со временем карьер наполнился водой.