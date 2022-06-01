Программа молодежного и студенческого туризма стартовала в РФ

Программа молодежного и студенческого туризма, разработанная Минобрнауки РФ, стартовала в России в среду. Молодые люди могут путешествовать по регионам, останавливаясь в кампусах и общежитиях университетов.

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"География программы охватила все федеральные округа России. В ней участвуют вузы из 98 городов от Владивостока до Калининграда. Уникальные туристические программы предложили в Горно-Алтайске, Кургане, Грозном, Москве, Севастополе, Петрозаводске, Казани. К цифровой платформе студтуризм.рф подключились 155 ведущих российских вузов, в том числе МГУ, НИУ ВШЭ, МГИМО, РАНХиГС, ДВФУ, КФУ и другие",

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- отметил глава Минобрнауки Валерий Фальков, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы ведомства.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко ранее отмечал, что принять участие в программе смогут студенты вузов всех форм обучения, молодые ученые, аспиранты и ординаторы, участвующие в научно-исследовательской деятельности, школьники, победившие во всероссийском конкурсе "Большая перемена". Также участие сможет принять трудоустроенная молодежь до 35 лет, участники конкурсов платформы АНО "Россия - страна возможностей". По предварительным расчетам, программой смогут воспользоваться более 10 тысяч молодых людей. Для них разработано свыше 450 авторских турпродуктов, мероприятий и различных культурно-познавательных программ.

Вся актуальная информация размещена на специальном сайте студтуризм.рф, где также можно забронировать места в общежитиях. Предполагается три варианта направлений для путешествий.

Во-первых, научно-популярный туризм - поездки для профессионального развития, стажировок на производствах, участия в научных мероприятиях, написания научных работ.

Во-вторых, профориентационный - для короткого погружения в интересующие специальности, смены специализации, получения новых навыков и компетенций.

В-третьих, культурно-познавательный - для личностного развития. Программой предусмотрены групповые и индивидуальные путешествия.

Министерство науки и высшего образования реализовало пилотный этап программы студенческого туризма в 2021 году. В ней участвовал 21 вуз, было разработано 170 мероприятий в рамках культурно-познавательной туристической программы. В пилотном этапе приняли участие более 600 студентов российских вузов.

Туристов ждут в региональных вузах

Размещение в кампусах и общежитиях региональных вузов будет стоить небольших денег, сообщили ТАСС представители учебных заведений. В частности, как рассказали в пресс-службе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), развитием образовательного и студенческого туризма в вузе занимается "Академия гостеприимства", где студенты образовательных программ "Туризм", "Сервис" и "Гостиничное дело" под руководством преподавателей-наставников занимаются разработкой и апробацией проектов в сфере туриндустрии.

В центральной России студентов-туристов готовы принять, например, в Рязанском госуниверситете имени С. А. Есенина, где одновременно смогут разместиться до 20 человек. Тверской государственный университет выделил более 30 мест для реализации программы молодежного и студенческого туризма, сообщила ТАСС проректор вуза по учебно-воспитательной работе Наталья Сердитова. "Заявляли 32 места, при необходимости количество мест может быть увеличено. Стоимость размещения в комнатах - 76 рублей в день с бельем", - сказала она.

В Северо-Западном федеральном округе студенты смогут познакомиться, к примеру, с северной природой Архангельска или побывать на Балтийском море в Калининграде. Как и в 2021 году, участие в программе примет калининградский Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, сообщил ТАСС ректор вуза Александр Федоров. "Университет готовится к туристическому сезону. Одновременно мы сможем разместить до 50 студентов из других регионов нашей страны. Мы предложим туристам комнаты, рассчитанные для проживания 3-4 человек, стоимостью 100 рублей в сутки. Ребята могут планировать свое пребывание в Калининграде от трех до 14 дней как индивидуально, так и группой. Первые заявки уже поступили", - сказал Федоров.