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1 час назад

В Мордовии запустили новый турмашрут «Зов Торамы»

Lenta.ru

В Мордовии запустили новый национальный туристический маршрут «Зов Торамы». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В Мордовии запустили новый турмашрут «Зов Торамы»
Фото: lenta.rulenta.ru

Двухдневная экскурсия включает знакомство гостей республики и местных жителей с самобытностью самого многочисленного финно-угорского народа России — мордвы. Участники турмаршрута смогут посетить древнее село Подлесная Тавла и музей тавлинской деревянной игрушки, Макаровский Иоанно-Богословский мужской монастырь, кафедральный собор Феодора Ушакова, музей изобразительных искусств имени Эрьзи и стадионом «Мордовия Арена».

Кроме того, программа «Зов Торамы» нацелена на приобщение туристов к национальной и современной кухням, а также на знакомство с процессом изготовления старинного музыкального инструмента торамы, давшей название маршруту.

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