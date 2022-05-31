В Мордовии запустили новый турмашрут «Зов Торамы»

В Мордовии запустили новый национальный туристический маршрут «Зов Торамы». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

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Двухдневная экскурсия включает знакомство гостей республики и местных жителей с самобытностью самого многочисленного финно-угорского народа России — мордвы. Участники турмаршрута смогут посетить древнее село Подлесная Тавла и музей тавлинской деревянной игрушки, Макаровский Иоанно-Богословский мужской монастырь, кафедральный собор Феодора Ушакова, музей изобразительных искусств имени Эрьзи и стадионом «Мордовия Арена».