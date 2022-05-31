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1 час назад

5 идей, как отдохнуть в Шерегеше летом

Мира Маркина

Каждую зиму в кузбасский поселок приезжают поклонники горных лыж, сноубординга и снегоходов. Летом в Шерегеш почти никто не едет, а зря: это горная точка с восхитительными видами и богатой историей. Рассказываем, чем заняться в Шерегеше летом.

5 идей, как отдохнуть в Шерегеше летом
Фото: unsplash.comunsplash.com

Сходить в поход на гору

Спортсмены поднимаются на гору Зеленая по кресельной канатной дороге. Вы можете повторить их путь: дорога работает и летом.

Смельчаки могут отправиться на гору в поход. Маршрут проходит через реку Мундыбаш к поклонному кресту на горе Курган. Туристам предлагают два варианта: поход без ночевки (подъем на канатной дороге, спуск самостоятельно) или однодневный с ночевкой.

Взять в прокат квадроциклы

Тот же походный путь можно преодолеть на квадроциклах. Стоимость проката одного двухместного квадроцикла на час – около 3000 рублей.

Полетать на вертолете

Вертолеты вообще используют местные: не во все точки Горной Шории можно добраться на машине. Обычно на вертолете летают до креста на горе Курган. Стоит ли говорить, что вид на горы открывается невероятный. Среднее время полета – 20 минут, стоимость – от 6500 руб.

pixabay.com

Отдохнуть в отеле

Дома отдыха располагаются в Шерегеше и соседнем городе Таштаголе. Они предоставляют множество вариантов для релаксации: SPA, бассейны, бани, массажи, целебные чаи и лечение травами

Поучаствовать в национальных праздниках шорцев

Шорцы – тюркоязычный народ, численность которых составляет около 14 тыс. человек. Большинство из них проживает в Кемеровской области и Алтае. Узнать о быте и обычаях сибирского народа можно в Музее этнографии и природы Горной Шории (г. Таштагол).

В июне отмечается Албаа-Пайрам – праздник окончание посева травы и посадки овощей. Во время празднования проходят выступления фольклорных коллективов, творческие конкурсы и ярмарки.

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