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52 минуты назад

Россияне повально устремились в один регион страны летом

Lenta.ru

Российские путешественники повально устремились в один регион страны летом: представители туриндустрии зафиксировали повышенный спрос на отдых в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты совместного исследования сервиса бронирования жилья «Суточно.ру» и компании ЮKassa.

Россияне повально устремились в один регион страны летом
Фото: lenta.rulenta.ru

Северная столица возглавила рейтинг самых востребованных у туристов некурортных направлений — на город приходится 40,1 процента всех бронирований отелей на предстоящее лето. Второе и третье места заняли Казань и Москва, где планируют провести отпуск 6,9 и 6,5 процента соотечественников соответственно.

Кроме того, в топ-10 популярных внутрироссийских направлений вошли Калининград, Кисловодск, Нижний Новгород, Сортавала, Петрозаводск, Пятигорск и Владивосток.

Ранее стало известно, что соотечественники стали реже отправляться в путешествия за границу и по стране — туроператоры зафиксировали значительное сокращение продаж путевок в летний период. Так, количество реализованных турпакетов в зарубежные страны в среднем уменьшилось на 18–20 процентов по сравнению с прошлым годом.

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