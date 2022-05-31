Россияне повально устремились в один регион страны летом

Российские путешественники повально устремились в один регион страны летом: представители туриндустрии зафиксировали повышенный спрос на отдых в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты совместного исследования сервиса бронирования жилья «Суточно.ру» и компании ЮKassa.

Фото: lenta.ru lenta.ru

Северная столица возглавила рейтинг самых востребованных у туристов некурортных направлений — на город приходится 40,1 процента всех бронирований отелей на предстоящее лето. Второе и третье места заняли Казань и Москва, где планируют провести отпуск 6,9 и 6,5 процента соотечественников соответственно.

Кроме того, в топ-10 популярных внутрироссийских направлений вошли Калининград, Кисловодск, Нижний Новгород, Сортавала, Петрозаводск, Пятигорск и Владивосток.