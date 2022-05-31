Билеты на поезда в Крым распроданы до августа

Обещанное расширение ж/д перевозки в Крым не решило проблемы доступности полуострова для туристов.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«Это капля в море, билетов все равно не хватает всем желающим»,

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– говорит руководитель туроператора «Кандагар» Борис Зелинский.

Редакция TourDom.ru выяснила, на какие даты сейчас есть места в составах, курсирующих в Симферополь и Севастополь из Москвы.

Несмотря на то что из столицы отправляются два поезда в Симферополь – 2-этажный в 8:40 и обычный в 22:30, а также поезд в Севастополь в 23:50, – билетов на них нет на весь июнь и июль. Ближайшая дата, когда можно уехать, – 9 августа. На этот день в 2-этажном составе осталось буквально два верхних места в купе за 10,7 тыс. руб., правда, расположены они на втором этаже непосредственно возле лестницы.

На 10 августа в этом же поезде можно выбрать одну из 22 верхних полок по цене от 9,9 тыс. руб. Большинство из них – рядом с лестницей или с туалетом. На субботу, 13 августа, все места выкуплены.

Если стоит цель расположиться на нижней полке, следует начинать поиск с 16 августа. На вечернем поезде в Севастополь остался буквально один билет в плацкартный вагон за 3,8 тыс. руб. и один в купейный – за 7 тыс.

Побольше комфортных нижних мест появляется в продаже с 22 августа. В купе 2-этажного симферопольского поезда предлагается 5 нижних мест по цене от 11 200 руб. Правда, расположены они не рядом, а в разных вагонах, да еще и возле лестницы на второй этаж. Но спланировать семейную поездку уже можно: одного человека разместить на нижней полке, остальные поедут на верхних. Есть возможность с удобством доехать и в плацкарте вечернего симферопольского состава. Проезд на нижнем боковом месте обойдется в 4,8 тыс. руб. В севастопольском поезде, отправляющемся 22 августа, и вовсе можно разгуляться: в наличии 67 свободных нижних сидений.

И наконец, на 23-е число выбор просто шикарен. Семья наконец-то сможет разместиться в одном купе на втором этаже симферопольского поезда № 028Ч. Стоимость билета в один конец – 10 600 руб. на пассажира.

С билетами в СВ (спальный вагон повышенной комфортности) еще сложнее. Ближайшая дата, на которую можно обнаружить свободные места, – 20 августа. На этот день можно купить два билета в поезде Москва – Севастополь по цене 22 300 руб. В симферопольском поезде есть два места на 23-е число, стоимость – 19 900 руб. на пассажира. Напомним, купе СВ рассчитаны на двух человек и оборудованы биотуалетами, спальные места представляют собой диваны. В стоимость билета обычно включают горячее питание и гигиенический набор.

Отметим, что способов добраться в Крым не так уж много. На машине утомительно, и такой вариант не всем доступен. Более бюджетно и тоже непросто – автобусом. С 1 июня появится альтернативный маршрут: из Адлера в Симферополь запустят новый поезд. Однако туристов, готовых прилететь в Сочи и далее добираться по железной дороге, единицы.

«Длинная затратная логистика по времени и по деньгам»,

– говорит Борис Зелинский.