5 причин, почему туристы едут в Норильск

В Норильске нет древних крепостей и изысканных усадеб, а зима длится 9 месяцев в году. Он был построен в 1935 г. в тяжелейших условиях полярной ночи и жутких морозов. При этом туристы продолжают с интересом изучать этот город. "Рамблер" расскажет, почему всех так привлекает Норильск.

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Закрытый город

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Норильск находится в тундре, где снег не успевает растаять до конца даже летом. Вы не найдете растений ни внутри города, ни вокруг него, хотя в тундре растут карликовые деревья. Так как это промышленный город, окруженный горами, химические соединения никуда не уходят, а выпадают на землю в виде осадков. Норильск — это вымершая земля.

Более того, добраться сюда не так просто. Это закрытый город, в который можно попасть только на самолете или на пароме летом, но понадобится разрешение. Каждый год город посещают около 200 иностранцев за год.

Норильская Голгофа

Норильск был построен заключенными Норильского исправительно-трудового лагеря. В 1990-х у подножия горы Шмидтиха был возведен мемориал Норильская Голгофа. Его 5-метровые «Последние врата» напоминают ворота старых сибирских тюрем.

Уехать из Норильска было невозможно, многих политических заключенных даже после освобождения направляли на «спецпоселение» и запрещали покидать границы города. Здесь можно прочувствовать, какой ценой строился главный промышленный город на Крайнем Севере.

Архитектура Крайнего Севера

С одной стороны, Норильск — типичный советский город. За исключением пары домов, здесь нет особых излишеств. Дома строились на вечной мерзлоте. Поэтому все здания стоят на сваях, а подъезды расположены высоко, чтобы их не замело сугробами.

Город сконструирован так, чтобы максимально защитить жителей от ветра: ряды домов образуют что-то вроде противоветровой стены. По этой же причине дома построены плотно друг к другу.

Долгая зима

Зима длится с сентября по май, и даже в июле можно увидеть сугробы снега. Уже осенью температура падает до минус 30, а вдобавок с севера приходят мощные ветра. Поэтому во всех помещениях города отопление включено постоянно.

А в течение долгих зимних месяцев люди не видят солнца – это называется полярной ночью. Зато можно нередко увидеть Северное сияние.

Уникальная природа

Достаточно покинуть зону загрязненного города, чтобы увидеть красоты бескрайней тундры. Туристы обожают плато Путорана, включенное в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.