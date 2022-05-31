Туристам предложили 133 маршрута для автопутешествий по России

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) к началу летнего сезона предложило 133 маршрута по стране для самостоятельных путешествий на автомобилях. Направления представлены на портале Ростуризма Russia.Travel.
В списке представлены города «Золотого кольца», Республика Карелия, Кольский полуостров, а также Северный Кавказ, Сибирь, Урал и многие другие регионы.
«Запланировать автотур можно в преддверии сезона летних отпусков и школьных каникул, а также на ближайшие выходные, чтобы за два дня посетить ближайшие регионы и достопримечательности»,
– подчеркнули в ведомстве.
Там добавили, что путешествие на машине – одно из самых популярных и доступных форматов отдыха для семейных туристов.
«В фокусе нашей работы не только разработка удобных и интересных автомаршрутов, но и их обустройство, для этого у нас есть такая форма поддержки малого и среднего бизнеса, как гранты»,
– отметила глава Ростуризма Зарина Догузова.