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2 часа назад

Туристам предложили 133 маршрута для автопутешествий по России

Мир24

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) к началу летнего сезона предложило 133 маршрута по стране для самостоятельных путешествий на автомобилях. Направления представлены на портале Ростуризма Russia.Travel.

Туристам предложили 133 маршрута для автопутешествий по России
Фото: Мир24Мир24

В списке представлены города «Золотого кольца», Республика Карелия, Кольский полуостров, а также Северный Кавказ, Сибирь, Урал и многие другие регионы.

«Запланировать автотур можно в преддверии сезона летних отпусков и школьных каникул, а также на ближайшие выходные, чтобы за два дня посетить ближайшие регионы и достопримечательности»,

– подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что путешествие на машине – одно из самых популярных и доступных форматов отдыха для семейных туристов.

«В фокусе нашей работы не только разработка удобных и интересных автомаршрутов, но и их обустройство, для этого у нас есть такая форма поддержки малого и среднего бизнеса, как гранты»,

– отметила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Отдых в России,Зарина Догузова,Ростуризм,
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