Пляжи рядом с Сочи, где не бывает туристов

Ежегодно Краснодарский край становится местом притяжения туристов, которые любят путешествовать по русскому югу. При всех его плюсах у него существует один недостаток, который может испортить отдых, — количество отдыхающих. Пляжи становятся заполнены туристами, из-за чего отдых иногда получается не таким спокойным и умиротворенным. В материале “Рамблера” — о пляжах рядом с Сочи, где мало туристов.
Так как у пляжа нет названия, вашим главным ориентиром будет санаторий “Зеленая роща”, на территории которого расположена дача Сталина. Рядом с санаторием есть красивая набережная, а около нее расположен дикий пляж, но он настолько чистый и ухоженный, что отдыхать там достаточно комфортно. Там нет необходимой инфраструктуры, но также и нет толп отдыхающих, поэтому вы можете смело брать полотенце, еду и напитки, а потом отправляться на этот кусочек земли, где почти не бывает людей.
Сам пляж Мацеста довольно популярный, хорошо обустроен и, как правило, там много людей. Он находится на берегу одноименной реки, а вот с другой стороны от него расположены отличные дикие пляжи, куда туристы редко добираются, так как о них не знают. Встретить там можно только местных, которые приходят к морю либо рано утром, либо поздно вечером. Поэтому если вы придете в рабочее время, вероятнее всего, там не будет никого.
Один из немногих непопулярных пляжей, имеющих свое название, и то неофициальное. Он расположен в центральном районе Сочи, и его очень любят местные жители. Дело в том, что здесь очень чистая вода и пологий заход в воду, поэтому сюда часто приезжают местные для того, чтобы отдохнуть от туристов летом. А приезжих тут нет из-за того, что рядом не расположены санатории, отели или гостевые дома, только квартиры и дачи.