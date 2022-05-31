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1 час назад

Пляжи рядом с Сочи, где не бывает туристов

Мария Каткова

Ежегодно Краснодарский край становится местом притяжения туристов, которые любят путешествовать по русскому югу. При всех его плюсах у него существует один недостаток, который может испортить отдых, — количество отдыхающих. Пляжи становятся заполнены туристами, из-за чего отдых иногда получается не таким спокойным и умиротворенным. В материале “Рамблера” — о пляжах рядом с Сочи, где мало туристов.

Пляжи рядом с Сочи, где не бывает туристов
Фото: PixabayPixabay

Зеленая роща

Так как у пляжа нет названия, вашим главным ориентиром будет санаторий “Зеленая роща”, на территории которого расположена дача Сталина. Рядом с санаторием есть красивая набережная, а около нее расположен дикий пляж, но он настолько чистый и ухоженный, что отдыхать там достаточно комфортно. Там нет необходимой инфраструктуры, но также и нет толп отдыхающих, поэтому вы можете смело брать полотенце, еду и напитки, а потом отправляться на этот кусочек земли, где почти не бывает людей.

Мацеста

Сам пляж Мацеста довольно популярный, хорошо обустроен и, как правило, там много людей. Он находится на берегу одноименной реки, а вот с другой стороны от него расположены отличные дикие пляжи, куда туристы редко добираются, так как о них не знают. Встретить там можно только местных, которые приходят к морю либо рано утром, либо поздно вечером. Поэтому если вы придете в рабочее время, вероятнее всего, там не будет никого.

73 километр

Один из немногих непопулярных пляжей, имеющих свое название, и то неофициальное. Он расположен в центральном районе Сочи, и его очень любят местные жители. Дело в том, что здесь очень чистая вода и пологий заход в воду, поэтому сюда часто приезжают местные для того, чтобы отдохнуть от туристов летом. А приезжих тут нет из-за того, что рядом не расположены санатории, отели или гостевые дома, только квартиры и дачи.

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