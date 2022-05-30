Обстановка на сочинских пляжах: какие из них готовы к сезону?

На прошлой неделе мэр Сочи принимал пляжи в центральном районе и награждал их «Синими флагами», новым стандартом качества Ростуризма. А в это же время жители северной части Большого Сочи бьют тревогу - в Лоо буквально полностью разрушена пляжная инфраструктура.
Сочинские пляжи начали открываться еще в начале мая. В летнем сезоне курорт ждет 4,5 млн гостей и особое внимание будет уделено не только комфорту туристов, но и безопасности. В середине месяца Алексей Копайгородский провел инспекцию пляжных территорий Сочи: Лазаревский район, Дагомыс, Мамайка, Хоста, Адлер и окрестности. Большинство из них готовы к наплыву отдыхающих, установлено соответствующее оборудование, заключены контракты с частными охранными предприятиями и спасателями, организована туристическая инфраструктура, проведены работы по очистке морского дна вдоль береговой зоны. Более того, на днях 23 местных пляжа получили «синие» флаги Ростуризма, свидетельствующие об их высоком стандарте.
Между тем, путешественники и местные жители сообщают об удручающей обстановке на севере региона, в частности, в туристическом поселке Лоо.
«Вы к нам в Лоо загляните. Вот где разруха полная. И про людей тут вообще забыли. Мы как на отдельной планете находимся. К морю вообще доступа нет. Какие флаги, вы о чем? Набережная провалилась в море. И это в центре, прямо возле ж/д вокзала. Получается, что люди только вышли с поезда и уже увидели эту разруху. Вся набережная перекрыта заборчиком и красными лентами. Пляжи не готовятся к летнему сезону уже 2 года. Галька не завозится, говорят что это дорого», — рассказала читательница телеграм-канала «Крыша ТурДома», местная жительница Елена.
Подтверждением данных слов служат видео в Сети, на которых продемонстрировано плачевное состояние главной набережной.
Руководитель сочинского туроператора «Аэлита» Александра Сердюченко подтвердила: часть набережной в Лоо действительно находится в неудовлетворительном состоянии, впрочем, как и многие пляжи на курортах региона. Этому есть объективные объяснения: погода в мае не позволила своевременно подготовить пляжную инфраструктуру к сезону.
«Почти весь месяц шли дожди и дул сильный ветер. Как в таких условиях красить лежаки и насыпать гальку?», — резонно заметила эксперт.
Тем не менее, как только установилась благоприятная погода, местные службы начали активно облагораживать прибрежные территории.
«Подготовка к сезону идет полным ходом, но выше головы не прыгнешь. Минусы можно найти везде. Да, что-то не успели сделать, но в целом на пляжах уже можно комфортно отдыхать», - заключила Александра Сердюченко.