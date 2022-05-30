Обстановка на сочинских пляжах: какие из них готовы к сезону?

«Вы к нам в Лоо загляните. Вот где разруха полная. И про людей тут вообще забыли. Мы как на отдельной планете находимся. К морю вообще доступа нет. Какие флаги, вы о чем? Набережная провалилась в море. И это в центре, прямо возле ж/д вокзала. Получается, что люди только вышли с поезда и уже увидели эту разруху. Вся набережная перекрыта заборчиком и красными лентами. Пляжи не готовятся к летнему сезону уже 2 года. Галька не завозится, говорят что это дорого», — рассказала читательница телеграм-канала «Крыша ТурДома», местная жительница Елена.