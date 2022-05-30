Автомобильное путешествие по Карелии: интересные маршруты

Поездка в Карелию на машине – отличная идея, которая позволит ближе ознакомиться с этим удивительным краем. На общественном транспорте в самых интересных местах побывать не получится. Но чтобы путешествие удалось, нужно подготовиться заранее и продумать маршрут.

Фото: Car.ru Car.ru

Дорога в Карелию. За пару недель автопутешественник сможет ознакомиться с самыми популярными местами края. Из Москвы в Карелию можно отправиться либо через Великий Новгород, либо через Ярославль. Первый маршрут будет более интересным, он проходит через Тверь, Волхов, Святозеро.

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На дорогу уйдет около 14 часов. Если есть желание отдохнуть на Ладожском озере, то лучше ехать через Санкт-Петербург, а затем направиться на север по трассе А-121.

Путь пролегает через живописные места: лесные зоны, озера, реки, скалистые увалы. Ездить по Карелии будет легко, дороги здесь отличные, с идеальным асфальтом. Поэтому путешественникам будет комфортно не только во внедорожнике, но и любой другой машине. Лучшее время для путешествия в Карелию: лето и начало осени.

Достопримечательности Карелии. Как правило, самым первым достопримечательным местом Карелии является Петрозаводск. Город заслуживает отдельного посещения, на осмотр достопримечательностей потребуется 2-3 дня. В Петрозаводске есть множество музеев.

Двигаясь из Петрозаводска на север, примерно через час автопутешественники окажутся на заповедной территории. Кивач включает в свой состав дендрарий и Музей природы. Главной достопримечательностью этого края является 11-метровый водопад Кивач. Это второй по высоте водопад в Европе.

Озеро Янисъярви овеяно тайнами и легендами, эту достопримечательность следует включить в список пунктов для посещения. Местные жители с увлечением рассказывают, что от воды исходит таинственный гул, а ночью над ним летают огненные шары, данный факт зафиксирован в официальной документации.

Мраморный каньон Рускеала создает атмосферу сказки. В темное время суток здесь включается подсветка. Желающие получают возможность пролететь над озером на тарзанке.

Любителям истории лучше отправляться в Беломорск и ознакомиться с древними петроглифами.

Еще одним обязательным для посещения местом можно назвать остров Кижи – музей-заповедник в Ладожском озере под открытым небом. Кижи славятся памятниками деревянного зодчества.

Многие автомобилисты едут в Карелию ради рыбалки. В здешних водоемах водятся налимы, лещи, окуни, хариусы. С мая по сентябрь пользуются популярностью сплавы по рекам. Для этого подходят реки: Чирко-Кемь, Охта, Шуя.

В Карелии работает множество баз отдыха, туристических баз, гостевых домов, гостиниц, где можно остановиться на ночлег.

Что взять с собой. Погода В Карелии непредсказуема, в летний период следует взять с собой резиновые сапоги, теплую одежду, непромокаемую куртку.