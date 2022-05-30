В Сочи построят канатную дорогу на гору Ахун

«Ее открытие позволит туристам сократить время в пути на гору Ахун с 30 до 10 минут, а историческому объекту — увеличить экскурсионный трафик до 500 тысяч человек в год», — заявил он, отметив, что таким образом также удастся сохранить леса в нацпарке.