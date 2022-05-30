В Чечне отреставрируют 11 объектов культурного наследия

«В этом году у нас планируется реставрация 11 объектов. Это боевые и жилые башни, склеп и мечеть в четырех горных районах. Памятники датируются XII—XIX веков. Все работы будут проводиться в рамках федеральной программы развития культуры», — сообщил ТАСС директор ГБУ «Аргунский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник» Рамзан Хаджиев.