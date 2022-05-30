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1 час назад

В Чечне отреставрируют 11 объектов культурного наследия

«Это Кавказ»

Руководство Чечни до конца года планирует отреставрировать 11 объектов культурного наследия в четырех горных районах региона. В частности, будут восстановлены несколько средневековых башен.

В Чечне отреставрируют 11 объектов культурного наследия
Фото: Это КавказЭто Кавказ

«В этом году у нас планируется реставрация 11 объектов. Это боевые и жилые башни, склеп и мечеть в четырех горных районах. Памятники датируются XII—XIX веков. Все работы будут проводиться в рамках федеральной программы развития культуры», — сообщил ТАСС директор ГБУ «Аргунский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник» Рамзан Хаджиев.

По его словам, в прошлом году за счет бюджетных средств были восстановлены семь объектов культурного наследия.

«Это жилые и боевые башни, входящие в Мешийский, Тертийский историко-архитектурные комплексы в Итум-Калинском районе, а также боевая башня в селе Тазбичи. Самые древние из них датированы ХIII веком», — рассказал Хаджиев.

Кроме того, после масштабной реконструкции был открыт Шаройский историко-архитектурный башенный комплекс, в который вошли семь боевых и 25 жилых башен, а также мечети.

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