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2 часа назад

В их числе Ростов: названы самые популярные города России для летнего отдыха с детьми

Don24.ru

Ростов-на-Дону вошел в десятку самых популярных городов для отдыха с детьми этим летом. По данным сервиса бронирования жилья для отдыха, россияне бронируют от одной до 11 ночей и тратят на проживание от 2900 до 6700 рублей в сутки.

Названы самые популярные города для летнего отдыха с детьми
Фото: Don24.ruDon24.ru

Наиболее востребованы Сочи, Санкт-Петербург и Евпатория. В пятерку входят также Казань и Москва. Донская столица занимает шестое место. Далее в рейтинге расположились Волгоград, Кисловодск, Сортавала и Нижний Новгород.

Проживание в Ростове во время летних каникулы стоит в среднем 2900 рублей в сутки, в Сочи – 3600, дороже всего отдых в карельской Сортавале – 6700 рублей.

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