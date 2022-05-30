Названы самые популярные города для летнего отдыха с детьми

Ростов-на-Дону вошел в десятку самых популярных городов для отдыха с детьми этим летом. По данным сервиса бронирования жилья для отдыха, россияне бронируют от одной до 11 ночей и тратят на проживание от 2900 до 6700 рублей в сутки.

Фото: Don24.ru Don24.ru

Наиболее востребованы Сочи, Санкт-Петербург и Евпатория. В пятерку входят также Казань и Москва. Донская столица занимает шестое место. Далее в рейтинге расположились Волгоград, Кисловодск, Сортавала и Нижний Новгород.