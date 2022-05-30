Подарки из Петербурга: что купить туристу

Путешествия по России становятся все более популярными в современных реалиях. Санкт-Петербург, по мнению аналитиков SuperJob, входит в топ-5 туристических направлений мечты у россиян. Каждый десятый хочет поехать в Северную столицу. Многие намерены привезти сувениры для родных и близких. Конечно, в подарок можно купить и магнитик, однако некоторые стремятся выбрать подарок с душой, который передаст атмосферу и колорит города. Кстати, по мнению исследователей, главные ассоциации россиян с Санкт-Петербургом – замечательный город, культурная столица и пасмурный климат.

Культурная столица – культурный подарок

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Жителей Северной столицы часто называют самыми читающими. Туристы отмечают, что в петербургском метрополитене многие не выпускают из рук книги. Потому привезти из Петербурга печатное издание – очень хорошая идея. А если еще и собственноручно подписать книгу, как в старые добрые времена, то подарок сразу станет дороже в несколько раз.

Можно обратиться к творчеству популярных петербургских писателей. И подарить томик стихов Иосифа Бродского или роман Федора Достоевского. Особый колорит – найти книгу петербургского издательства. Например, «Лениздат», компания была основана еще в 1917 году. Сейчас издательство публикует известные произведения, а также открывает новые имена. Еще можно порыться в букинистических магазинах и найти печатное издание с особой магией Петербурга.

Издательство «Питер», судя по информацию в социальной сети «ВКонтакте», предлагает гид по культовым местам Северной столицы. Все достопримечательности и малоизвестные закутки города на Неве находятся в одной книге. Поэтому если друзья вслед за вами отправятся покорять Северную столицу, этот подарок им точно пригодится.

Для творческих личностей и любителей рисовать хорошим подарком станут профессиональные краски. Петербургский завод «Невская палитра» выпускает краски уже много лет. В компании уверяют, что хранят старые рецепты и разрабатывают новые технологии. Компания производит гуашь, акварель, акрил и так далее. Интересно, что в организации разработали уникальные составы, которые применяют при реставрационных работах. Такой подарок точно запомнится.

Еще одним подарком для ценителей прекрасного могут стать изделия Императорского фарфорового завода. Завод – уникальное российское производство, основанное в 1744 году в Санкт-Петербурге. Это первое в России и одно из крупнейших в мире предприятий по производству художественных фарфоровых изделий. К слову, в преддверии Дня города Петербурга можно приобрести изделия с символикой, видами, архитектурными и историческими памятниками города. Сувенир будет и полезным, и запоминающимся.

Душевные подарки из пасмурного города

Для многих Петербург – город дождей и ветров. Часто это признают и сами горожане. И пользуются этой необычной особенностью при создании сувенирной продукции и одежды. Например, петербургский бренд SHU, который уже разросся, в связи с чем магазины компании открыты не только в Северной столице, но и в Москве, и в других городах. История организации началась именно с непромокаемого дождевика. Данный элемент одежды петербургского производства и сейчас может стать полезным подарком.

Необычные зонты, дождевики и другие аксессуары на «пасмурную» тематику можно выбрать в культурно развлекательном центре «Лофт Проект ЭТАЖИ». Там продают продукцию петербургских брендов, в частности, «KANISШKA», «Усы Лисы», «Чешир» и также далее на эту и другую тематику. Можно купить значки и магниты, которые будут отличаться от тех, что можно приобрести в популярных туристических местах.

После клише про «дождливость» часто можно слышать лозунг «в Питере – пить». Действительно, Петербург иногда называют столицей крафтового пива. Интересные продукты с петербургским духом выпускает «Василеостровская пивоварня». Некоторые их них упакованы в необычные бутылки, похожие на шампанское. Названия также соответствуют духу города. Например, «Чехов».

Разные подарки из Петербурга на любой вкус

В Северной столице можно купить любые сувениры, главное – учитывать интересы человека, для которого вы везете подарок. Например, для футбольного болельщика, который любит команду «Зенит», хорошим знаком внимания станет атрибутика любимого клуба. То же самое можно сказать и про символы хоккейного клуба СКА.

Для коллекционеров хорошим подарком могут стать монеты чеканки Монетного двора, который находится в Петропавловской крепости. Также можно привезти коллекционные жетоны петербургского метрополитена.

Приятным сувениром может стать продукция часового завода «Ракета», который находится в Петербурге. У продукции оригинальный дизайн, а механизмы, говорят, ничуть не уступают разрекламированным брендом.