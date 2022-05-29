Сочи рассчитывает принять в этом году более 4,5 млн туристов

Сочи в этом году рассчитывает принять более 4,5 млн отдыхающих. Об этом сообщает «Интерфакс-Туризм» , ссылаясь на главу города-курорта Алексея Копайгородского .

«Статистика показывает, что мы примем 4,5 млн человек, но я думаю, что этот показатель будет выше. Только за майские праздники курорт посетили 250 тысяч человек», — сказал мэр.

Как сообщалось, к летнему сезону в Сочи подготовлены 188 пляжных территорий. Все они будут хорошо оборудованы, удобны и безопасны для отдыха. В пятницу в рамках празднования Дня города в Сочи был открыт первый в России экопляж.