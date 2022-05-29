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3 часа назад

Сочи рассчитывает принять в этом году более 4,5 млн туристов

BFM.RU

Сочи в этом году рассчитывает принять более 4,5 млн отдыхающих. Об этом сообщает «Интерфакс-Туризм», ссылаясь на главу города-курорта Алексея Копайгородского.

Сочи рассчитывает принять в этом году более 4,5 млн туристов
Фото: pixabay.compixabay.com

«Статистика показывает, что мы примем 4,5 млн человек, но я думаю, что этот показатель будет выше. Только за майские праздники курорт посетили 250 тысяч человек», — сказал мэр.

Он подчеркнул, что санаторно-курортный комплекс сейчас демонстрирует хорошую загрузку.

Как сообщалось, к летнему сезону в Сочи подготовлены 188 пляжных территорий. Все они будут хорошо оборудованы, удобны и безопасны для отдыха. В пятницу в рамках празднования Дня города в Сочи был открыт первый в России экопляж.

Отдых в России,Алексей Копайгородский,
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