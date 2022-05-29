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2 часа назад

Названы самые популярные маршруты для путешествий из Новосибирска

НДН.Инфо

В топ-5 вошли: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Минеральные воды.

Названы самые популярные маршруты для путешествий из Новосибирска
Фото: НДН.ИнфоНДН.Инфо

Рейтинг самых популярных маршрутов из Новосибирска традиционно возглавила Москва. В июне в столицу России туда полетят 26% путешественников из столицы Сибири, выяснил сервис поиска билетов Aviasales.

Средний чек на авиабилеты по магистральному для Новосибирска направлению на одного человека туда-обратно в июне составил 8 000 рублей.

Вторую строчку рейтинга занимает Санкт-Петербург, третью — Сочи. В эти города отправляется каждый пятый, улетающий из Толмачево. Средняя стоимость билетов составила 11 000 и 14 500 рублей соответственно.

Следующая строчка принадлежит Калининграду, хотя доля бронирования в этот город не так высока — всего 1,7%. Замыкают первую пятёрку Минеральные Воды с долей в 1,3%.

Москва уже второй год является лидером в топе направлений из Новосибирска, а вот Сочи в этом году уступил место Санкт-Петербургу.

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