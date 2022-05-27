День города в Сочи 2022: дата, программа мероприятий

С 26 по 29 мая в городе-курорте Сочи празднуется День города. В каждом районе в течение этих дней будут проходить праздничные развлечения. Администрацией города подготовлено более 100 мероприятий для жителей и гостей Сочи. Концепция этого Дня города «Вместе V Сочи» призвана объединить в себе сразу несколько важных событий - помимо дня рождения самого города-курорта, еще и 85-летие Краснодарского края, Год экологии и Год культурного наследия народов России. Праздник станет и своеобразным открытием нового летнего туристического сезона.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Несмотря на то, что празднования будут проходить абсолютно во всех районах города, точками основного сосредоточения всех развлекательных программ станут Площадь Южного мола, Площадь Флага и улица Навагинская - именно там возьмет старт «Шествие дружбы», в котором пройдут творческие национальные коллективы, а на площади Южного мола состоится фестиваль «Сочный Сочи», а также там 28 мая проведет свою концертную музыкальную программу приглашенная звезда Dj Smash. Помимо него в субботу 28 мая в городе выступят и другие популярные музыканты:

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в парке 50 лет Победы, который располагается в Хостинском районе, выступит Сосо Павлиашвили,

в Адлерском районе Сочи публику будет радовать певица Юлия Савичева,

перед центром национальных культур в Лазаревском районе концерт даст группа «Рождество»,

в парке «Времена года» на курорте «Красная поляна» горожан будет ждать выступление группы Uma2rman.

Помимо этого, администрацией города запланировано уже традиционное награждение и поздравление семей - каждый новорожденный, родившийся в дни масштабных городских празднований дня рождения города, получит памятную медаль «Родившийся в День города-курорта Сочи 2022».

Празднование Дня города в Сочи в этом году особенно обрадовало горожан и приехавших на курорт туристов, — вероятно, это связано с тем, что в последние годы из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса, в городе давно не проводилось таких масштабных и массовых мероприятий.

Найти для себя развлечения в дни с 26 по 29 мая сможет житель абсолютно любого возраста. Изучите афишу мероприятий и выберите те, что будут проходить ближе к вам или те, которые вам более интересны.

риа новости

АФИША

26 мая

Фестиваль в честь 130-летия дендрологического парка «Дендрарий» пройдет в сочинском Дендрарии с 26 по 29 мая с 9:00 до 22:00.

Выставка «Легенды сочинского спорта» пройдет на Площади искусств с 25 по 29 мая с 10:00 до 18:00.

Открытие выставки народных промыслов «Сокровища России» пройдет в Зимнем театре 26 мая с 10:00 до 17:00.

27 мая

Открытие выставки «Мы разные - мы вместе. Культура и быт народов Сочи» пройдет 27 мая с 9:00 до 18:00 в Музее истории города-курорта Сочи.

Торжественное мероприятие в честь 110-летия библиотеки им. А. С. Пушкина состоится 27 мая в 12:00 в библиотеке имени А. С. Пушкина.

Светомузыкальное шоу «Музыка воды и света» начнется 27 мая в 20:00. Место проведения - каскад фонтанов зала «Фестивальный».

Световое шоу «3D mapping» будет проходить с 20:00 до 21:00 с 27 по 29 мая на Площади искусств.

28 мая

Молодежное креативное пространство будет открыто 28 мая с 9:00 до 20:00 на набережной Маяк.

Фестиваль спорта состоится 28 мая с 10:00 до 13:00 на Площади искусств.

Фестиваль воздушных змеев пройдет 28 мая с 16:00 до 20:00 на набережной Маяк.

Выступление творческих коллективов и дискотека пройдут 28 мая с 16:00 до 20:00 на набережной Маяк.

Акция «Вместе V Сочи»: шествие национальных творческих коллективов и церемония поднятия флага города Сочи пройдут 28 мая с 12:00 до 13:00 на Площади Флага, ул. Навагинская.

Гастрономический фестиваль «Сочный Сочи» пройдет 28 мая с 12:30 до 22:00 на Плоащди южного мола сочинского морского порта.

Праздничный концерт «Вместе V Сочи» и выступление Dj Smash пройдет 28 мая с 12:30 до 22:00 на Площади южного мола сочинского морского порта.

Праздничный фейерверк состоится 28 мая в 22:00 на Площади южного мола сочинского морского порта и во всех других районах города.

29 мая

Вручение специального памятного знака «Родившийся в День города-курорта Сочи 2022» пройдет в 10:00 у Центра охраны материнства и детства.

Мастер-классы по различным видам спорта «Сочи выбирает спорт!» пройдут в 10:00 в парке Ривьера.