День города в Сочи 2022: дата, программа мероприятий

С 26 по 29 мая в городе-курорте Сочи празднуется День города. В каждом районе в течение этих дней будут проходить праздничные развлечения. Администрацией города подготовлено более 100 мероприятий для жителей и гостей Сочи. Концепция этого Дня города «Вместе V Сочи» призвана объединить в себе сразу несколько важных событий - помимо дня рождения самого города-курорта, еще и 85-летие Краснодарского края, Год экологии и Год культурного наследия народов России. Праздник станет и своеобразным открытием нового летнего туристического сезона.
Несмотря на то, что празднования будут проходить абсолютно во всех районах города, точками основного сосредоточения всех развлекательных программ станут Площадь Южного мола, Площадь Флага и улица Навагинская - именно там возьмет старт «Шествие дружбы», в котором пройдут творческие национальные коллективы, а на площади Южного мола состоится фестиваль «Сочный Сочи», а также там 28 мая проведет свою концертную музыкальную программу приглашенная звезда Dj Smash. Помимо него в субботу 28 мая в городе выступят и другие популярные музыканты:
Помимо этого, администрацией города запланировано уже традиционное награждение и поздравление семей - каждый новорожденный, родившийся в дни масштабных городских празднований дня рождения города, получит памятную медаль «Родившийся в День города-курорта Сочи 2022».
Празднование Дня города в Сочи в этом году особенно обрадовало горожан и приехавших на курорт туристов, — вероятно, это связано с тем, что в последние годы из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса, в городе давно не проводилось таких масштабных и массовых мероприятий.
Найти для себя развлечения в дни с 26 по 29 мая сможет житель абсолютно любого возраста. Изучите афишу мероприятий и выберите те, что будут проходить ближе к вам или те, которые вам более интересны.
Фестиваль в честь 130-летия дендрологического парка «Дендрарий» пройдет в сочинском Дендрарии с 26 по 29 мая с 9:00 до 22:00.
Выставка «Легенды сочинского спорта» пройдет на Площади искусств с 25 по 29 мая с 10:00 до 18:00.
Открытие выставки народных промыслов «Сокровища России» пройдет в Зимнем театре 26 мая с 10:00 до 17:00.
Открытие выставки «Мы разные - мы вместе. Культура и быт народов Сочи» пройдет 27 мая с 9:00 до 18:00 в Музее истории города-курорта Сочи.
Торжественное мероприятие в честь 110-летия библиотеки им. А. С. Пушкина состоится 27 мая в 12:00 в библиотеке имени А. С. Пушкина.
Светомузыкальное шоу «Музыка воды и света» начнется 27 мая в 20:00. Место проведения - каскад фонтанов зала «Фестивальный».
Световое шоу «3D mapping» будет проходить с 20:00 до 21:00 с 27 по 29 мая на Площади искусств.
Молодежное креативное пространство будет открыто 28 мая с 9:00 до 20:00 на набережной Маяк.
Фестиваль спорта состоится 28 мая с 10:00 до 13:00 на Площади искусств.
Фестиваль воздушных змеев пройдет 28 мая с 16:00 до 20:00 на набережной Маяк.
Выступление творческих коллективов и дискотека пройдут 28 мая с 16:00 до 20:00 на набережной Маяк.
Акция «Вместе V Сочи»: шествие национальных творческих коллективов и церемония поднятия флага города Сочи пройдут 28 мая с 12:00 до 13:00 на Площади Флага, ул. Навагинская.
Гастрономический фестиваль «Сочный Сочи» пройдет 28 мая с 12:30 до 22:00 на Плоащди южного мола сочинского морского порта.
Праздничный концерт «Вместе V Сочи» и выступление Dj Smash пройдет 28 мая с 12:30 до 22:00 на Площади южного мола сочинского морского порта.
Праздничный фейерверк состоится 28 мая в 22:00 на Площади южного мола сочинского морского порта и во всех других районах города.
Вручение специального памятного знака «Родившийся в День города-курорта Сочи 2022» пройдет в 10:00 у Центра охраны материнства и детства.
Мастер-классы по различным видам спорта «Сочи выбирает спорт!» пройдут в 10:00 в парке Ривьера.
Ежегодное праздничное выступление литературного объединения «Поэтический балкон» начнется в 14:00 на площади перед библиотекой №1 имени А. С. Пушкина.