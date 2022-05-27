Что привезти из Сибири: матрешка и ушанка уже не в тренде

Сибирь всегда славилась своими лесами и суровым климатом. Здесь расположено самое глубокое озеро на планете и протекают 4 из 10 самых длинных рек в мире. А еще в одну из сибирских рек упал Тунгусский метеорит. Чем еще богата Сибирь и что можно привезти отсюда в качестве сувенира, выяснил «ФедералПресс».

Омская область

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К традиционным подаркам из Омска относятся уменьшенные копии Любочке и сантехнику Степанычу, которые были поставлены в 1998 году и теперь являются своеобразной визитной карточкой сибирского города. Несмотря на то, что ХК «Авангард» играет за пределами Омска, хоккейные фанаты, уехавшие из города, в качестве сувениров спешат привезти шарф, кружку или брелок с изображением логотипа любимой команды.

Особой популярностью у жителей и гостей Омска пользуется рыжиковое масло. Это не только вкусный, но и полезный продукт. Оно изготавливается из семян рыжика посевного по технологии прессования. Отличный презент в качестве сувенира для тех, кто следит за своим здоровьем. Для сладкоежек отличным сувениром станет Любинская сгущенка. Этот продукт известен далеко за пределами Омской области за счет отменных вкусовых качеств. Еще один известный съедобный сувенир – плавленый сырок «Омичка». Несмотря на то, что сегодня приобрести продукт можно не только в Омске, оригинальная рецептура разработана именно здесь.

Новосибирская область

Новосибирск славится своими предприятиями по производству шоколада. Так шоколадная фабрика «Новосибирская» производит конфеты со вкусами «Мишка косолапый», «Ласточка», «Белочка», «Птичье молоко», которые все помнят с детства. Также в городе можно купить подарочные наборы шоколадных конфет этой фабрики в коробках «Сибирский сувенир», «Мой любимый город», «Новосибирск» с изображением знаковых объектов города. Например, с театром оперы и балета.

На подарок из Новосибирска можно привезти сибирский пряник от компании «Велига», который по вкусу и качеству исполнения не отличается от знаменитого тульского. Есть выбор местного печенья с необычной начинкой – «с лучком», кедровое, «с семечкой льна», «с перчиком», «с семечкой кунжута». Кроме того, отличная идея – привезти из сибирской столицы мармелад, мед и варенье из сибирских лесных ягод.

Красноярский край

Гурманам и сладкоежкам особенно повезло, поскольку среди сувениров, которые везут из Красноярского края – немало необычных и вкусных лакомств. Прежде всего, то кедровые орехи масло. К примеру, варенье из кедровых орехов – настоящий северный деликатес, а масло используется в медицинских и косметических целях. На Красноярской кондитерской фабрике производят интересные подарочные наборы конфет в упаковках с видами Красноярска. «Вечерний Красноярск», «Красноярские столбы» и другие не только доступны по цене, но и отличаются отменным вкусом. Из Красноярского края везут травяннные чаи, а также из Красноярска часто привозят рыбу и оленину.

Иркутская область

В память от путешествия по Приангарью, первое, что приходит на ум – омуль. Деликатес продают в копченом, вяленом и соленом виде. Приобретать рыбу стоит в вакуумной упаковке, так она лучше перенесет дорогу. Ир Иркутска везут кедровые орехи и даже если их можно в любом магазине – свежие орехи, это совсем другое. Кстати, подушка со стружкой кедра, сон на которой улучшит состояние нервной системы. Весьма необычный, но полезный продукт – смола сибирской лиственницы, которая служит хорошей профилактикой заболеваний полости рта, благотворно влияет на состояние зубов и десен. Классикой жандра по-прежнему остаются мед и чай. Для ценителей прекрасного отличным вариантом будут украшения из натуральных камней. Самый узнаваемый – чароит, месторождение, которого находится на границе Иркутской области.

Неизменным символом Иркутска является нерпа, изображение которой можно встретить на бейсболках, одежде или в виде игрушек и брелков. В Иркутске очень распространены сувенирные изделия из дерева и бересты, а также из керамики.

Республика Хакасия

В Республике Хакасия широк выбор керамические изделия с хакасской этнической стилистикой, петроглифы, а также изображения священных животных. В сувенирных лавках можно встретить статуэтки, выполненные местными ремесленниками из рога марала, гипса или марморита. В республике пользуются популярностью сувенирные куклы: от простых тряпичных, до высокохудожественных коллекционных образцов в национальных костюмах. Для музыкальных эстетов отличным подарком станет струнный чатхан и смычковый хомус.

Правда, игре на них необходимо обучаться. Для прекрасной половины оригинальным сувениром из Хакасии станет – нагрудник пого, который согласно поверью защищает его обладательницу от злых взглядов. В современном мире есть и небольшие пого. Наконец, вкусный сувенир из Хакасии, который однозначно вызовет немало вопросов, но исчезнет с тарелки очень быстро – конфеты из талгана. Это молотый обжаренный ячмень, который является основой для разных блюд, в том числе для оригинальных конфет. В Хакасии надо обязательно попробовать айран и собрать коллекцию травяных чаев.

Республика Тыва

Тува, как и Хакасия знаменита на гастрономические и эстетические подарки. Так, в качестве сувенира можно привезти элемент одежды: головной убор (берт), носки (ук) или брюки (чувур). Если хочется чего-то необычного, тогда лучшее решение – изделия из древесины, камня и лосиных рогов. Республика Тыва чславитяс можжевельником. Это растение считается у местных священным и используется для проведения множества обрядов. Как использовать артыш? Засушенными букетами можно просто украсить помещение – растение наполнит его легким приятным запахом. Считается также, что дым можжевельника изгонят злых духов и притягивает удачу.

Кемеровская область

Кузбасс знаменит своими шахтами, а потому шахтерская каска – отличный сувенир из этого сибирского региона. В качестве съедобных подарков станут гурьевске пряники, а в качестве необычных деликатесов – цукаты из сосновых шишек. Гастрономическим подарком станут вафли «Яшкино», конфеты «Вечерний Новокузнецк», мед или черное мороженное. Не стоит забывать и о сувенирах, выполненных из угля или про варенье с кедровыми орехами. В последнее время в Кузбасс стало возвращаться бондарское ремесло. Бочки и кадушки изготавливаются преимущественно из сибирского кедра, причем бондари очень уважают природу и делают свои изделия, только из сухостоев.

Республика Алтай и Алтайский край

Алтай – уникальное место. Сюда едут, чтобы зарядиться энергией. Приезжающие на Алтай туристы нередко задаются вопросом, а что привезти, чтобы запомнилось надолго? Бренд Алтая – мед. Вариантов много и каждый выберет для себя свой вкус. Одним из вариантов полезного сувенира станет покупка пакета чая из алтайских трав, который подбирается специалистами-травниками. Иногда сочетание трав позволяет помочь в лечении болезни. На Алтае можно купить продукты пантового мараловодства, а также сувениры из рогов марала. Алтайские ремесленники делают всевозможные сувениры из натурального камня, из керамики или кедра.

Из Республики Алтай везут мясные деликатесы: мясо марала, яка. На Алтае очень любят конину и делают вареную казы, где жира больше чем мяса. Наконец Алтай знаменит шаманами, а значит, этнические сувениры станут отличным подарком.

Томская область