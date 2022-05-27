Не хуже заморских вариантов: 5 идей для отдыха в России

Passion.ru пообщался с экспертом по туризму и выяснил, где можно хорошо и качественно отдохнуть в нашей стране.

Если речь заходит об отдыхе в России, в голове сразу всплывают Крым и курорты Краснодарского края. Куда еще можно отправиться за морем, чистым воздухом, оздоровлением и атмосферной картинкой спросили Анну Верас — эксперта по туризму, основателя агентства Family Dreamtrip.

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Восточный колорит

Самобытный Дагестан сегодня на пике популярности. И это неудивительно. Прекрасная кухня, добродушные хозяева и возможность совместить пляжный отдых с познавательным манит сюда всё больше туристов. Отправитесь в древнейший город Дербент – будете гулять по крепости Нарын-Кала, созерцать природу на смотровых площадках и прогуливаться по городской набережной. В Махачкале насладитесь широкими песчаными пляжами на берегу Каспийского моря. А чтобы поездка навсегда оставила свой след и в сердце, и на фотокамере, отправляйтесь в настоящие музеи под открытым небом – горный аул Гуниб, аул-призрак Гамсутль на высоте 1500 метров над уровнем моря и знаменитый Сулакский каньон.

Лечебный воздух

Лучшие здравницы страны не нуждаются в яркой презентации – Кавказские Минеральные воды всегда были популярны. И все же сейчас, когда позади длительный карантин, для многих оздоровительный отдых стал особенно актуальным. В каждом из пяти знаменитых курортов – Кисловодске, Ессентуках, Железноводске, Пятигорске, Минводах – свой профиль, индивидуальный микроклимат. Есть санатории не только для взрослых, но и для детей – так что каждый может выбрать отдых на свой вкус и запрос. Скучно не будет – национальные парки, озера, исторические достопримечательности, водопады, монастыри ждут туристов каждый день. И всё это при комфортной температуре и кристально чистом воздухе.

Балтийский берег

Отправляясь в Калининградскую область, можно насладиться разными видами отдыха. Сначала, к примеру, прогуляться в столице по немецким улочкам, сходить в католический собор, полюбоваться на корабли в порту и увидеть музей Мирового океана. А потом отправиться к берегу моря. В Светлогорске песчаная береговая полоса тянется на несколько километров – чистый воздух, красивые пейзажи, уютные домики. А еще в получасе езды – Зеленоградск, где можно искупаться с двух сторон уникальной Куршской косы.

Дикие пейзажи

Поездка на Камчатку – любовь и впечатления на всю жизнь. Только здесь есть возможность подняться на действующий вулкан, насладиться скалистыми утесами и водами Авачинской бухты, повстречаться с бурыми медведями, поймать радужную форель, отправиться в сплав и увидеть знаменитую Долину гейзеров. Появление чартерных рейсов сделало поездку более комфортной и доступной. Можно поселиться на туристической базе или в доме отдыха с горячими источниками, наслаждаясь бескрайним горизонтом и нетронутой цивилизацией природой.

Край озер