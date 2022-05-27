Горький и синий забор: что привезти в подарок из Нижегородской области

Каждый регион Приволжья имеет древнюю историю и свои уникальные особенности, которые делают его привлекательным для туристов. И поскольку в России принято привозить из отпуска сувениры, гостям приходится в каждом новом городе искать то, что ближе всего к специфике этого места. «ФедералПресс» узнал, какие нижегородские подарки точно понравятся вашим близким.

Олений сувенир

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Это животное является давним символом столицы региона – на нижегородских печатях он появился еще в XVI веке, а в XVIII веке стал частью герба города. Некоторые эксперты считают, что изначально Нижний Новгород олицетворял все же лось – эти звери до сих пор в больших количествах водятся по всей области. Однако в итоге геральдическим символом стал олень – и теперь его можно встретить в Нижнем буквально везде. Бегущий олень стал символом Горьковского автозавода в советские годы, а в 2014 году на Нижневолжской набережной был открыт большой монумент в виде оленя работы венгерского скульптора.

Символы 800-летия Нижнего Новгорода

В 2021 году город широко отпраздновал свой юбилей – преобразилось много общественных пространств, появились новые арт-объекты, а в августе для нижегородцев поставили масштабное гала-шоу «Начало Нового», завершившееся самым большим в истории города салютом.

Раньше сувениры, посвященные 800-летию города на Волге, можно было купить в онлайн-магазине «Нижний 800». В апреле 2022 года на Большой Покровской открылся флагманский сувенирный магазин. Гости города и нижегородцы уже оценили дизайнерское оформление юбилейных сувениров – от магнитиков и кружек до ремесленных подарков и одежды. А еще здесь можно найти изображения талисманов 800-летия – дятла Гора и оленя Нино.

«Горькие подарки»

Нижний Новгород носил имя советского писателя Максима Горького с 1932 по 1990 год. Конечно, это не могло не отразиться на сувенирной индустрии региона! Образ Горького используют многие фирмы, производящие подарки, а также бренды одежды и общепит.

Например, в 2018 году городские власти выпустили крафтовые блокноты и ручки, посвященные 150-летнему юбилею писателя. В Нижнем Новгороде была основана франшиза «Сладкий Горький» – теперь это сеть кофеен по всей стране. А нижегородский бренд городской одежды «Родина» выпустил худи с силуэтом памятника писателю, который стоит на площади Горького в самом центре города.

Значок с синим забором

Этот сувенир для тех, кого привлекает непарадный Нижний и «народные» символы города. Главная набережная города – Нижневолжская – больше 10 лет была закрыта для посещения и огорожена некрасивым строительным забором синего цвета. При этом работы на объекте фактически не велись. Преобразилось пространство только к чемпионату мира по футболу в 2018 году – сейчас набережная благоустроена и уже стала любимым местом прогулок нижегородцев. А синий забор остался в памяти жителей города как символ коррупции и затянувшихся строек.

Уже после сноса ограды художник Николай Бугров запустил производство значков с фрагментами синего забора, чтобы городская легенда продолжила свою жизнь в искусстве.

Народные промыслы

Народное искусство в Нижегородской области с давних времен представлено крайне широко. Пожалуй, самым известным промыслом региона можно назвать хохлому. Эта легендарная роспись зародилась в XVII веке в одноименном селе Ковернинского района, а в XIX–XX веках золотые птицы и роскошные цветы стали известны по всей России. Сейчас деревянные сувениры можно найти не только в селе Хохлома, но и по всей области – в каждой сувенирной лавке найдется магнит, брелок или посуда, расписанная под хохлому.

Среди нижегородских традиционных подарков есть и съедобные – причем такие, что привезти их даже в отдаленный регион не составит никакого труда. В старинном городе Городце к северу от Нижнего Новгорода уже 300 лет изготавливают знаменитые печатные пряники с натуральными начинками. Такое лакомство стойко выдержит дальнюю дорогу – а ваши близкие точно оценят узоры ручной работы и неповторимый вкус.

И завершают нашу подборку промысловых подарков известные по всей стране ножи из городка Ворсма, где с XVIII века налажено кустарное производство совершенно разных бытовых инструментов. Сейчас в городе действует Ворсменский завод кованых ножей и несколько кузниц, все изделия делаются мастерами вручную.

Футбольная атрибутика

После того, как в 2018 году Нижний Новгород принял Чемпионат Мира по футболу, спортивные сувениры наводнили город. Все народные мастера сделали подарки на футбольную тематику, а самым популярным образом стал Забивака – волк-талисман мундиаля.

После окончания чемпионата спортивные подарки все равно можно купить в Нижнем – только теперь чаще всего здесь можно встретить символику футбольного клуба «Нижний Новгород». Это кружки, магниты, кепки и традиционные для болельщиков футболки с шарфами. Кстати, недавно спортсмены триумфально обыграли действующих чемпионов России – петербургский «Зенит».

Елочные игрушки фирмы «Ариэль»