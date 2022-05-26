Раскрыта стоимость летнего отдыха на Кавказе

Эксперты туристической отрасли предложили отечественным путешественникам на фоне ограниченного числа доступных выездных направлений рассмотреть Кавказ в качестве места для летнего отдыха. Предложения участников туррынка раскрывает «Коммерсантъ».

Так, в пресс-службе «Интуриста» рассказали, что к летнему сезону уже сформированы туры на базе чартерной перевозки в Дагестан и Чечню, на базе регулярной — в Северную Осетию. «Большей популярностью пользуются поездки, в которых туристы несколько дней проводят в походах по горам, а часть — остаются свободными»,— заявила представитель туроператора Дарья Домостроева и добавила, что стоимость недельной путевки с отправлением из Москвы стартует от 64 тысяч рублей за человека. В цену включены перелет, проживание, питание и экскурсионная программа.

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О подготовке чартерной программы в регион также сообщили в компании Fun & Sun. Так, туроператор в ближайшее время начнет продавать туры в Грозный, откуда отдыхающие смогут отправиться в межрегиональные маршруты по Чечне, Дагестану, Северной Осетии, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Стоимость подобного отдыха будет начинаться от 61,5 тысячи рублей.

По словам гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, наибольшей востребованностью среди клиентов фирмы пользуются комбинированные туры по кавказским регионам с остановками по несколько дней в разных городах. Цена путевок с перелетом, проживанием и экскурсиями — от 81 тысячи рублей на двоих.

Необычный вариант путешествия предлагает компания «РЖД Тур» — соотечественники могут отправится в недельный железнодорожный круиз по маршруту Москва — Майкоп — Нальчик — Грозный — Дербент — Кисловодск — Москва. Стоимость поездки начинается от 58,7 тысячи рублей при размещении на верхней полке купе и до 199,2 тысячи рублей за одноместный люкс. В сумму входит проезд и питание для одного туриста.