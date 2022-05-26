Как попасть в Калининград летом 2022

Калининград — нетипичный летний, но любимый россиянами курорт. Рассказываем, как туда попасть летом 2022.

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Самолетом

Прямые рейсы в Калининград все еще регулярно отправляются из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и других крупных городов.

В феврале 2022 Литва, над которой летали самолеты в Калининград, закрыла небо для российских авиакомпаний. Сейчас маршрут построен через Ленинградскую область и нейтральные воды Балтийского моря.

Например, раньше самолет из Москвы преодолевал расстояние в 1088 км, сейчас — около 1700 км. Продолжительность рейсов увеличилась в среднем на час: от 1 ч 30 мин. до 2 ч 45 мин.

Цены на билеты остались в среднем прежними: от 2 до 3 тысяч рублей за место в эконом-классе без багажа.

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Поездом

Для оформления билета понадобится загранпаспорт и оформленный УПД (упрощенный проездной документ). Сделать это можно на кассе или на сайте.

Из Москвы: поезд № 30/29 «Янтарь», отправление с Белорусского вокзала, время в пути — 19 ч 35 мин. Стоимость — от 3700 до 6100 рублей.

Из Санкт-Петербурга: поезд № 80/79, отправление с Витебского вокзала, время в пути — 1 д 4 ч. Стоимость — от 2800 до 5200 рублей.

На автобусе или машине

Вариант не для всех. Маршрут лежит через Литву и Латвию, въезд которые разрешен россиянам, у которых есть шенгенская или национальная виза. На данный момент Посольство Латвии и Литвы, а также многие страны шенгенской зоны приостановили выдачу россиянам туристических виз.

Если у вас уже есть подходящая виза или вы можете оформить не-туристическую, можно поехать на машине. Также этот вариант подойдет, если у вас заграничный паспорт другой страны.

Для всех остальных проезд на машине или автобусе пока закрыт.