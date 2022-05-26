День города в Санкт-Петербурге 2022: программа мероприятий, куда пойти

Праздничные мероприятия в День города Санкт-Петербурга в 2022 году будут длиться целых три дня, с 27 по 29 мая. Как и где отметить 319 день рождения северной столицы, разбирался «Рамблер».

Фото: pixabay.com / Kirill Bikowez pixabay.com / Kirill Bikowez

Что посмотреть 27 мая?

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Начало праздничных мероприятий в Санкт-Петербурге ознаменует зажжение в 10.00 27 мая Ростральных колонн. Также по традиции будут возложены цветы к памятнику Медному всаднику, а ровно в полдень прозвучит выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

С 11.00 до 20.00 на Сенатской площади будет идти интерактивная программа. В ходе нее петербуржцев и гостей города развлечет театр-фестиваль «Балтийский дом». Здесь пройдут поэтический марафон, конкурсы, танцы, а также развод почетного караула с участием барабанной и фанфарной групп, пишут «Аргументы и факты».

Днем также стоит посетить Фестиваль песчаных скульптур, открытие которого запланировано в 13.00 на пляже Петропавловской крепости. В этом году фестиваль носит название «Величие России. От Петра Первого до наших дней» и посвящен 350-летию основателя Санкт-Петербурга.

В 16:00 на площади у Нарышкина бастиона состоится праздничный концерт «Красуйся, град Петров…», посвященный Дню города, пишет kuda-spb.ru.

Музеи и библиотеки Санкт-Петербурга также подготовили праздничные выставки и программы. Так, Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи создал экспозицию «Петр I и русская армия», исторический парк «Россия – моя история» с помощью мультимедийных технологий создал выставку «А о Петре ведайте…», а городская детская библиотека имени А. С. Пушкина проведет фестиваль экскурсий по достопримечательностям города.

Главные события 28 мая

В субботу горожан и гостей Санкт-Петербурга ждет традиционный Фестиваль мороженого, который откроется в 10.00 на площади Островского. По статистике, на этом мероприятии ежегодно съедается примерно 30 тонн сладостей.

Днем можно посетить Фестиваль тюльпанов в ЦПКиО. А также сходить в Любашинский сад на историко-патриотический фестиваль «Кубок Александра Невского», зрители которого увидят настоящие турниры и конные упражнения и послушают средневековую музыку, отмечает городское издание о культурной жизни Fiesta.

В 21.30 на Дворцовой площади начнется главный праздничный концерт. «Классику на Дворцовой» споют оперные звезды — российские, включая солистов Мариинского театра Ильдара Абдразакова и Алексея Маркова, и зарубежные — Витторио Григоло и Мария Алейда, пишет «Фонтанка».

В 23.00 участников праздничных мероприятий ждут на Адмиралтейской набережной, слева от Дворцового моста. Там Фабио Мастранджело и симфонический оркестр театра «Мюзик-холл» дадут концерт, исполнив произведения русских композиторов — Чайковского, Римского-Корсакова, Соловьева-Седого.

Санкт-Петербург ждет «Петровский фестиваль огня»

Одним из самых масштабных и красочных мероприятий ко Дню рождения Санкт-Петербурга станет традиционное красочное шоу «Петровский фестиваль огня». Оно проводится в этом году в пятый раз, отмечает Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

«Петропавловская крепость превратится в масштабный холст для работ поп-арт и digital-художников. Оригинальные световые картины, посвященные Петру I, будут демонстрироваться на фасадных стенах крепости. Часть из них художники нарисуют в режиме реального времени»,

- отмечается в сообщении.

При этом самой зрелищной частью фестиваля, который можно будет наблюдать как с Дворцовой набережной, так и в телеэфирах, станет соревнование пиротехников. Планируется участие лучших пиротехнических команд из России и стран СНГ.