Какие угощения туристы могут привезти из Карелии

В АТОР назвали самые популярные сладости, которые можно привезти из регионов России. В частности, мармелад из Карелии и пастилу из Вологодской области, но в этих регионах есть и другие продукты, которые туристы могут купить в дар близким.

«Настоящим открытием для туристов становится мармелад из Карелии и Твери, пастила из Вологды», – говорится в сообщении.

Кроме мармелада путешественники могут привезти из Карелии и другие вкусные продукты. Традиционным лакомством жителей и гостей региона являются калитки. Это такие пирожки из ржаного теста, в качестве начинки используют картофель, рис и ягоды.

Есть и более необычные угощения. Из Карелии можно привезти шишки в сиропе. Иногда их продают и как конфеты, специальным образом приготовленные и засахаренные. Также в республике вкусный иван-чай и необычные цукаты, например из ревеня. Еще можно привезти мед, клюкву в сахаре местного производства и рыбу.

Богата на угощения, которые можно взять с собой, и Вологодская область. Оттуда можно привезти травяные чаи, мед и различные варенья. Славится качеством и местная молочная продукция. Если дорога домой не долгая, можно купить вологодское масло.

Кроме того, в Вологде действует филиал компании «Русский икорный дом» – «Вологодская осетровая компания», а значит, из путешествия можно привезти даже черную икру.