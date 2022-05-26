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36 минут назад

Какие угощения туристы могут привезти из Карелии

РИА "ФедералПресс"

В АТОР назвали самые популярные сладости, которые можно привезти из регионов России. В частности, мармелад из Карелии и пастилу из Вологодской области, но в этих регионах есть и другие продукты, которые туристы могут купить в дар близким.

Какие угощения туристы могут привезти из Карелии
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Настоящим открытием для туристов становится мармелад из Карелии и Твери, пастила из Вологды», – говорится в сообщении.

Кроме мармелада путешественники могут привезти из Карелии и другие вкусные продукты. Традиционным лакомством жителей и гостей региона являются калитки. Это такие пирожки из ржаного теста, в качестве начинки используют картофель, рис и ягоды.

Есть и более необычные угощения. Из Карелии можно привезти шишки в сиропе. Иногда их продают и как конфеты, специальным образом приготовленные и засахаренные. Также в республике вкусный иван-чай и необычные цукаты, например из ревеня. Еще можно привезти мед, клюкву в сахаре местного производства и рыбу.

Богата на угощения, которые можно взять с собой, и Вологодская область. Оттуда можно привезти травяные чаи, мед и различные варенья. Славится качеством и местная молочная продукция. Если дорога домой не долгая, можно купить вологодское масло.

Кроме того, в Вологде действует филиал компании «Русский икорный дом» – «Вологодская осетровая компания», а значит, из путешествия можно привезти даже черную икру.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, какие съедобные сувениры популярны у туристов в России.

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